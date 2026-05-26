高いところが好きなワンコと一緒に、山にある展望台に行ってみたら…？ワンコのまさかの反応が可愛くて面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破しています。

【動画：高いところが大好きな犬を『展望台に連れて行った』結果→『喜ぶかな』と思いきや…まさかのリアクション】

ワンコを展望台に連れて行ったら…

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」に投稿されたのは、柴犬の「ナラ」ちゃんがカナディアンロッキーにある展望台を訪れた時の様子です。高いところが大好きなナラちゃんは、パパさんやママさんと登山をすることが多く、山頂に辿り着くといつも嬉しそうに景色を眺めているのだとか。

そんなナラちゃんを展望台に連れて行ったら、大喜びしてくれるかと思いきや…？なんとグレーチングの足場にビビッて、展望台の手前で動かなくなってしまったとか！

まさかの反応が可愛くて面白い！

仕方がないので、ママさんが抱っこして展望台からの景色を見せてあげることに。しかしナラちゃんは美しい湖や雄大な山々を見ても、「もう帰りたい…」と言わんばかりの暗い表情をしていて、全く喜んでくれなかったといいます。子どもが興味のない場所に無理やり連れてこられた時のような反応が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

すっかりテンションが下がってしまったナラちゃんですが、高台を目指して歩き出したら一瞬でご機嫌に！雪が積もった山でのハイキングが楽しくて仕方ないらしく、明るい表情でぴょんぴょん飛び跳ねながら走っていたそう。そして高台に到着すると、満足そうなお顔を見せたとか。

帰る前にもう一度展望台へ

帰り道でもう一度展望台に立ち寄ろうとしたら、やはりナラちゃんは「行きたくない！」と地面に伏せて拒否したのだそう。そして再び抱っこで展望台に連れて行くと、先ほどまでのご機嫌顔が嘘のようなムスッとしたお顔に！高いところが大好きなのに、展望台とは相性が悪いナラちゃんなのでした…。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「怖かったのですね」「まるで人間の子供のよう」「顔のギャップに笑ってしまった」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」には、ナラちゃん＆弟犬「ソラ」くんが自然豊かなカナダでアウトドアライフを満喫する様子が投稿されています。2匹の可愛くてたくましい姿が素敵なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。