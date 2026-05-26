「恐ろしさを見せつけたな」村上宗隆、豪快18号に米騒然…「速球を打てないって言ったの誰だよ？」　ジャッジとの本塁打争い白熱「この2人を超える打者はどこにもいない」

村上が豪快な18号アーチを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席で8試合ぶりの同点18号ソロをマークし、スタンドをわかせた。

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相手先発の右腕ゼビー・マシューズの97.5マイル（約157キロ）直球を右翼席へ豪快に運んだ。打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、飛距離375フィート（114.3メートル）、角度41度を計測し、前日にリーグトップタイに並んでいたアーロン・ジャッジを再び突き放した。

SNS上のファンからは、村上の豪快な一発に「リーグ全体にその恐ろしさを見せつけたな」「日本のみんな起きろ！！ムネが特大ホームラン打ったぞ！！」「速球を打てないって言ったの誰だよ？」「MLBのベストバッターはムラカミとジャッジだな！ この2人を超える打者はどこにもいない」と、驚きと歓喜の声が続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]