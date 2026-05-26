『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、内定した後に後悔してしまう就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

内定した後に後悔してしまう就活生の特徴

毎年、内定した後に後悔してしまう就活生が少なからずいます。こうした就活生は、どうした特徴があるのでしょうか？

内定した後に後悔してしまう就活生に多いのが、会社に入ることと、仕事をすることを切り離して考えていないケースです。

就活中は「あの会社に入りたい」というモチベーションで動きます。企業研究をして、志望動機を磨いて、面接対策をする。このプロセス全体が「その会社に入ること」に最適化されているので、入社後に何をするかという視点が抜け落ちやすいんですよね。

結果として、入社後に「思っていた仕事と違う」「やりたいことができない」という感覚に陥る人が出てきます。会社のブランドや雰囲気に惹かれて入ったものの、日々の業務にまったく興味が持てないというケースはかなり多いです。内定をゴールにしていると、その先の解像度が著しく低くなります。

選考中に「見せた自分」と「本来の自分」のギャップ

もう一つ見逃せないのが、就活中に作り上げた“理想の自分像”を入社後も維持しなければならないというプレッシャーです。

内定をもらうために、多少なりとも自分を良く見せようとするのは自然なことです。ただ、それが行き過ぎると入社後に「面接で話していた自分と、実際の自分が違いすぎる」という感覚に苦しむことがあります。

面接で「チャレンジングな環境で成長したい」と語っていたのに、実際にきつい仕事を振られると辛くなってしまう。これは嘘をついていたというより、内定をゴールにしていたがゆえに、その先の自分をリアルに想像できていなかったことが原因です。

内定後にすべき「たった一つの問い」

内定をもらった後にやるべきことは、一つだけあります。

「自分はこの会社で、何をしたいのか」を改めて考えることです。就活中は「入るための理由」を考えていたわけですが、内定後は「入ってからの自分」を考える時間に充てるべきです。

具体的には、入社後の配属先や業務内容について調べ直したり、社員と話せる機会があれば日々の仕事のリアルを聞いてみることです。内定後はむしろ企業側も歓迎してくれることが多いので、この時期を使わない手はないです。

内定はゴールじゃなくて、スタートです。その先に何があるかを少しでも解像度高く描いておくだけで、入社後の景色はかなり変わってきます。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）