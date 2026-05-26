住民の迷惑を顧みないリフォームで炎上…騒動を経て、“癒やしの新居”を公開したキ・ウンセ

近隣トラブルで謝罪したキ・ウンセが新居を公開した。

騒動を乗り越え、落ち着きを取り戻した現在の日常に注目が集まっている。

【画像】キ・ウンセの“迷惑豪邸”

女優のキ・ウンセは5月24日、インスタグラムに「この気分をどう表現すればいいかな」という言葉とともに、自宅で愛犬と過ごす写真や動画を投稿した。公開された写真には、高い天井とダークウッドを基調とした落ち着いたトーンのインテリアが映し出されており、彼女の洗練されたセンスが際立っている。また、窓の外に広がる青々とした森の景色を共有し、「私の癒やし」と綴って自宅への深い愛着を見せた。

これに先立ち、キ・ウンセは高級住宅街である平倉洞（ピョンチャンドン）の戸建て住宅のリフォーム工事中に発生した騒音や廃棄物などが原因で、近隣住民とのトラブルに発展し物議を醸していた。当時、彼女は苦情を申し立てた住民に対して直接メッセージを送り、事態を説明して謝罪している。

彼女はメッセージで、「自分で稼いで初めて手に入れた家だったので、意欲が空回りして工事期間が長引いてしまった。近隣の方々が経験される不便さにまで思いが至らなかったのは、私の不徳の致すところ」と謝罪。さらに「現場に常駐していなかったため、工事の進行状況を詳細に把握できておらず、ようやく状況を知った」と釈明した。

（画像＝キ・ウンセInstagram）

また、「インテリアチームには、住民の方々の不便を最小限にするよう改めて指示した。残りの工事期間も、車両移動などを最小限に抑え、被害が出ないよう細心の注意を払う」と約束していた。今回の自宅公開は、こうした住民との対話と謝罪の過程を経て、ようやく落ち着いた日常を取り戻した姿を伝えるものとなった。

◇キ・ウンセ プロフィール

1983年4月8日生まれ、本名ピョン・ユミ。2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優としてデビューして作品に出演したが、大きな注目を集めることができなかった。2012年9月に12歳年上の事業家と結婚後、自身のSNSを通じて生活やファッションの写真を上げながら、インフルエンサーとして有名に。その後、ドラマ『がんばれ！プンサン』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『今、別れの途中です』などに出演し、女優業を再開させた。2023年9月に離婚を知らせている。