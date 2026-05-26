【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 日本が誇る文化がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。
・り □ ご（縦の言葉）
・ま □ が □（横の言葉）
・さ □ な（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、日本が世界に誇るカルチャーを生み出す「職業」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「か」を入れると、次のようになります。
・りんご（林檎）
・まんがか（漫画家）
・さかな（魚）
横の「まんがか」という言葉にピンときた人は、縦の冬の味覚「りんご」や、食卓におなじみの「さかな」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・り □ ご（縦の言葉）
・ま □ が □（横の言葉）
・さ □ な（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、日本が世界に誇るカルチャーを生み出す「職業」の名前です。
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正解：「ん」「か」正解は「ん」「か」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「か」を入れると、次のようになります。
・りんご（林檎）
・まんがか（漫画家）
・さかな（魚）
横の「まんがか」という言葉にピンときた人は、縦の冬の味覚「りんご」や、食卓におなじみの「さかな」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)