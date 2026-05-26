縦と横に並んだ文字のつながりをヒントに、空欄を埋めて3つの言葉を完成させましょう！世界中で愛されるあの職業や、身近な食べ物が隠れています。1分以内に正解を見つけて、脳のトレーニングに励みましょう。

写真拡大

言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！

日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・り □ ご（縦の言葉）
・ま □ が □（横の言葉）
・さ □ な（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、日本が世界に誇るカルチャーを生み出す「職業」の名前です。

答えを見る






正解：「ん」「か」

正解は「ん」「か」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「か」を入れると、次のようになります。

・りんご（林檎）
・まんがか（漫画家）
・さかな（魚）

横の「まんがか」という言葉にピンときた人は、縦の冬の味覚「りんご」や、食卓におなじみの「さかな」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)