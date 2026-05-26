東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7173 高値0.7182 安値0.7135
0.7239 ハイブレイク
0.7210 抵抗2
0.7192 抵抗1
0.7163 ピボット
0.7145 支持1
0.7116 支持2
0.7098 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5872 高値0.5882 安値0.5850
0.5918 ハイブレイク
0.5900 抵抗2
0.5886 抵抗1
0.5868 ピボット
0.5854 支持1
0.5836 支持2
0.5822 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3803 高値1.3823 安値1.3795
1.3847 ハイブレイク
1.3835 抵抗2
1.3819 抵抗1
1.3807 ピボット
1.3791 支持1
1.3779 支持2
1.3763 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7173 高値0.7182 安値0.7135
0.7239 ハイブレイク
0.7210 抵抗2
0.7192 抵抗1
0.7163 ピボット
0.7145 支持1
0.7116 支持2
0.7098 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5872 高値0.5882 安値0.5850
0.5918 ハイブレイク
0.5900 抵抗2
0.5886 抵抗1
0.5868 ピボット
0.5854 支持1
0.5836 支持2
0.5822 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3803 高値1.3823 安値1.3795
1.3847 ハイブレイク
1.3835 抵抗2
1.3819 抵抗1
1.3807 ピボット
1.3791 支持1
1.3779 支持2
1.3763 ローブレイク