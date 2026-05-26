東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7173　高値0.7182　安値0.7135

0.7239　ハイブレイク
0.7210　抵抗2
0.7192　抵抗1
0.7163　ピボット
0.7145　支持1
0.7116　支持2
0.7098　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5872　高値0.5882　安値0.5850

0.5918　ハイブレイク
0.5900　抵抗2
0.5886　抵抗1
0.5868　ピボット
0.5854　支持1
0.5836　支持2
0.5822　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3803　高値1.3823　安値1.3795

1.3847　ハイブレイク
1.3835　抵抗2
1.3819　抵抗1
1.3807　ピボット
1.3791　支持1
1.3779　支持2
1.3763　ローブレイク