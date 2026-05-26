◇ア・リーグ アストロズ―レンジャーズ（2026年5月25日 アーリントン）

アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発。四球を連発する苦しい立ち上がりとなったが、何とか踏ん張り、初回を無失点で終えた。

味方が先制した直後の初回、先頭のピダーソンに四球を与えると、次打者・オスナにも四球。3番・ニモはスライダーで二ゴロ併殺に仕留めたが、2死三塁から4番・デュランにも四球。制球が定まらず、マウンド上でわずかに首をかしげるシーンもあった。

それでも2死一、三塁からカーターはスライダーで中飛に打ち取り、無失点で初回のマウンドを降りた。今井は無失点ながら、厳しい表情でベンチへと引き揚げた。

4月13日（同14日）に右腕の疲労のため、15日間の負傷者リスト（IL）入り。マイナーでの調整登板を行い、復帰初戦となった5月12日（同13日）マリナーズ戦では4回を投げ、米移籍後では自己ワーストとなる6失点でメジャー初黒星を喫した。復帰2戦目の前回登板18日（同19日）ツインズ戦では投球中の5回裏2死一塁の場面で、降雨のため試合が中断。約2時間後の試合再開後に降板し、4回2/3を投げて5安打3失点で2敗目を喫した。