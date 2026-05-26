ジェイソン・ステイサム最新作『シェルター』8.28公開！ 日本版予告＆ポスター解禁
ジェイソン・ステイサムが主演する映画『SHELTER』（原題）が、邦題を『シェルター』として、8月28日より日本公開されることが決まった。併せて、日本版予告とポスタービジュアルが解禁となった。
【動画】元特殊部隊工作員と少女が繰り広げる逃亡激『シェルター』日本版予告
本作は、アクション映画の第一線で長らく活躍するジェイソン・ステイサムが、キャリアの原点たる“孤高のアウトロー”への回帰を果たし、心優しき“守護者”という新境地開拓も成し遂げたリベンジ・スパイ・アクション。イギリス政府の“抹殺リスト”に登録されてしまった元特殊部隊員の物語だ。
スコットランド沖の孤島にそびえ立つ灯台で、愛犬を従えて暮らすマイケル・メイソンは、外界と隔絶した隠とん生活を送っていた。そんなある日、メイソンのもとに週に一度、生活物資をボートで届けてくる少女ジェシーとその叔父が、猛烈な嵐に遭って海に投げ出される。ジェシーを救ったのは、ためらうことなく海中に飛び込んだメイソンだった。
唯一の近親者である叔父を亡くしたジェシーと、一匹狼のメイソンは次第に心を通わせていくが、突如として情報機関MI6の襲撃を受けることに。実は英国政府の元特殊部隊員であるメイソンは、元MI6長官マナフォートの恨みを買い、国家の“抹殺リスト”に登録されていたのだ。すべての落とし前をつける決意を固めたメイソンは、ジェシーを守りながら英国本土に舞い戻るが、行く手にはMI6の監視網とスゴ腕の刺客が待ち受けていた…。
予告の冒頭で、ジェイソン・ステイサム演じるメイソンと、嵐の中から救出された少女ジェシーの平穏な日々は突如終わりを告げる。MI6とスゴ腕の暗殺者から追われることになった2人は、果たして政府相手に逃げ切れるのか？メイソンの「もう逃げない 叩き潰す」という言葉通り、ブービートラップ、銃撃、カーチェイス、近接格闘など、リアル志向のバトルが随所にさく裂し、ブリティッシュ・スパイムービーの香りも漂う。派手な暴れっぷりとユーモアが押し出されがちな近年のハリウッド映画とはひと味違う、ステイサムのストイックな演技にも期待が高まる映像となっている。
ポスタービジュアルは、「俺が守る」のフレーズとともに、ステイサムが鋭いまなざしをこちらに向けている一枚。少女ジェシーを守るようなメイソンの姿は、危険な逃避行を共にする少女と織りなすヒューマン・ドラマも感じさせるデザインに仕上がった。
メイソンと運命的にめぐり合う天涯孤独の少女ジェシー役には新星ボディ・レイ・ブレスナックが抜てきされ、ステイサムを相手に物おじしない演技を披露。メイソンを目のかたきにするずる賢い元MI6長官マナフォートをビル・ナイが、長官代行に就いたロベルタをナオミ・アッキーがそれぞれ演じる。監督は、脚本を気に入ったステイサムが、「以前から一緒に仕事をしたいと願っていた」として自らオファーした“極限サバイバル・ドラマの名手”リック・ローマン・ウォーが務める。
映画『シェルター』は、8月28日より全国公開。
【動画】元特殊部隊工作員と少女が繰り広げる逃亡激『シェルター』日本版予告
本作は、アクション映画の第一線で長らく活躍するジェイソン・ステイサムが、キャリアの原点たる“孤高のアウトロー”への回帰を果たし、心優しき“守護者”という新境地開拓も成し遂げたリベンジ・スパイ・アクション。イギリス政府の“抹殺リスト”に登録されてしまった元特殊部隊員の物語だ。
唯一の近親者である叔父を亡くしたジェシーと、一匹狼のメイソンは次第に心を通わせていくが、突如として情報機関MI6の襲撃を受けることに。実は英国政府の元特殊部隊員であるメイソンは、元MI6長官マナフォートの恨みを買い、国家の“抹殺リスト”に登録されていたのだ。すべての落とし前をつける決意を固めたメイソンは、ジェシーを守りながら英国本土に舞い戻るが、行く手にはMI6の監視網とスゴ腕の刺客が待ち受けていた…。
予告の冒頭で、ジェイソン・ステイサム演じるメイソンと、嵐の中から救出された少女ジェシーの平穏な日々は突如終わりを告げる。MI6とスゴ腕の暗殺者から追われることになった2人は、果たして政府相手に逃げ切れるのか？メイソンの「もう逃げない 叩き潰す」という言葉通り、ブービートラップ、銃撃、カーチェイス、近接格闘など、リアル志向のバトルが随所にさく裂し、ブリティッシュ・スパイムービーの香りも漂う。派手な暴れっぷりとユーモアが押し出されがちな近年のハリウッド映画とはひと味違う、ステイサムのストイックな演技にも期待が高まる映像となっている。
ポスタービジュアルは、「俺が守る」のフレーズとともに、ステイサムが鋭いまなざしをこちらに向けている一枚。少女ジェシーを守るようなメイソンの姿は、危険な逃避行を共にする少女と織りなすヒューマン・ドラマも感じさせるデザインに仕上がった。
メイソンと運命的にめぐり合う天涯孤独の少女ジェシー役には新星ボディ・レイ・ブレスナックが抜てきされ、ステイサムを相手に物おじしない演技を披露。メイソンを目のかたきにするずる賢い元MI6長官マナフォートをビル・ナイが、長官代行に就いたロベルタをナオミ・アッキーがそれぞれ演じる。監督は、脚本を気に入ったステイサムが、「以前から一緒に仕事をしたいと願っていた」として自らオファーした“極限サバイバル・ドラマの名手”リック・ローマン・ウォーが務める。
映画『シェルター』は、8月28日より全国公開。