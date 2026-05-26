丸山隆平、『時すでにおスシ!?』出演決定！ “大江戸”松山ケンイチの人生に深く関わる人物に
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）より、丸山隆平（SUPER EIGHT）の出演が発表された。第8話（5月26日放送）から、松山ケンイチ演じる大江戸の人生に深く関わる重要な人物として登場する。
【写真】大人の色気あふれる丸山隆平、撮りおろしショット
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
丸山が演じるのは、大江戸の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽。大江戸にとって忘れられない人物であり、その存在が後にみなとたち大江戸クラスの面々にもインパクトを残すことに―？ 詳細は、第8話と第9話の放送で徐々に明らかになる。丸山がTBSドラマに出演するのは、火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』（2021年）以来、6年ぶりとなる。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】大人の色気あふれる丸山隆平、撮りおろしショット
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。