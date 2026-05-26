１８日に死去したセブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）名誉顧問の鈴木敏文氏は、セブン―イレブンを米国から持ち込み、日本のコンビニの「生みの親」と言える存在だった。

強力なリーダーシップと先見性により巨大流通グループを育て上げたが、鈴木氏がトップを退いて以降のセブンは苦戦が続いている。（水野友晴）

「近くて便利」

「コンビニという業態がない時代に、どうしたらお客様に喜んでもらえるか。一緒に知恵を絞り、汗をかいてくれたのが鈴木さんだった」

東京・豊洲の１号店で今もオーナーを務める山本憲司さんは振り返る。

鈴木氏は１９７０年代後半以降、なじみのなかった２４時間営業で来店機会を増やすとともに、販売時点情報管理システム（ＰＯＳ）を活用し、品ぞろえや仕入れの最適化を図った。こうした先進的な取り組みで、「近くて便利」なコンビニを消費者に浸透させた。

おにぎりや温かいおでんなど、消費者のニーズを掘り起こしてヒットを飛ばした。２００１年２月期にはチェーン全店売上高が２兆円を突破し、当時のダイエーを抜いて国内の小売業でトップとなった。

他業種参入

０１年にアイワイバンク（現セブン銀行）を設立し、銀行業にも参入。店舗内に現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を設置した。０７年にはプライベートブランド（ＰＢ）「セブンプレミアム」を発売。安さが売りになりがちなＰＢ商品と一線を画す「ちょっとしたぜいたく感」で消費者をつかみ、コンビニの成長を加速させた。現在の国内店舗数は業界最多の２万店を超える。

グループの拡大路線を推し進め、０６年には当時の西武百貨店とそごうを傘下に持つミレニアムリテイリング（現そごう・西武）を完全子会社化。祖業であるイトーヨーカ堂も含め、コンビニを核とする巨大流通企業を率いた。

一方、「カリスマ」として長年君臨した結果、社内の反発を招くことにもつながった。１６年、鈴木氏が主導し、当時セブン―イレブン・ジャパン社長だった井阪隆一氏を退任させる人事案を取締役会に提案。これが否決され、鈴木氏は責任を取る形でセブン＆アイＨＤの会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）を辞任し、経営の一線を退いた。

辞任後は不振

その後のセブンは苦戦が目立っている。

特に中核のコンビニ以外のスーパー、百貨店事業で不振が続き、傘下のそごう・西武は２３年に米投資ファンドに売却。ヨーカ堂やセブン銀行を含む非コンビニ事業も２５年に売却し、セブン＆アイはコンビニ専業へとかじを切っている。

頼みのコンビニも国内市場は人口減で成長余力が乏しくなっている。国内コンビニ事業は２６年２月期まで２期連続の減益だ。市場からは成長性に厳しい目が向けられ、株価は１０年前の４７００円台から足元では２０００円前後に低迷。セブンは北米で大型買収を行うなど海外事業に活路を見いだそうとしているが、インフレ（物価上昇）で消費者の節約志向が強まる中、成長への道筋は見通せない。

ＵＢＳ証券の風早隆弘氏は「鈴木氏はコンビニだけでなく、銀行や百貨店など社会や産業のあり方を考えて挑戦を続け、小売業界にイノベーション（革新）を起こした」と評価した上で、「セブンは足元でコンビニ事業がさえない。消費者が何を求めているのかを捉えた新たな革新が必要だ」と指摘する。

◇

鈴木氏の死去を受け、コンビニ業界のトップからも惜しむ声が聞かれた。

ファミリーマートの小谷建夫社長は「日本にコンビニという新たな文化を根付かせ、社会インフラへと育て上げられた偉大な先駆者だった」とコメントした。

ローソンの竹増貞信社長は「業界や社会について話をした際に、厳しくも本質を突く指摘と同業の垣根を越えた回答をいただいた。業界発展への強い思いと、厳しくも温かな人柄を感じた」と振り返った。

日本商工会議所の小林健会頭は２５日の記者会見で「米国モデルだったコンビニをどういう形にすれば日本の国民になじむかを考え、コンビニのビジネスモデルを確立した業績は非常に大きい」とたたえた。