そのチーク残念見えです！ヘアメイクが教える誰でもキレイに仕上がるチークの塗り方MAP

ヘアメイクの森田玲子です。ついなんとなくで塗ってしまいがちなチーク。チークは血色感を出すだけではなく、理想的な輪郭に見せたり、印象を変えたりできます。基本の塗り方のポイントと塗り方MAPでチークを全力で使いこなしましょう。

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まずはチークの【基本】の塗り方をマスター

まずは【チークの基本のポイント】をチェック

・1番最初にブラシをおくところが、一番強く発色します。濃くのせたいところから、広げていきましょう。

・チークブラシはブラシの先端ではなく、面を使って塗ります。顔の丸みに添わせるイメージで丁寧に。

・基本は、顔の中央から外側に向かってぼかします。

・黒目よりも内側にチークをのせると湯上りのようなぽっと火照った頬になり、可愛らしい雰囲気に。外側に入れると、シェーディングのような効果も担い、シャープに見えます。

チークを塗るときは、付属のブラシだけでなくチークブラシを使うのがベスト。ムラになりにくく、きれいに肌になじませることが出来るからです。力加減が苦手な人こそ、ブラシを変えるだけで勝手にメイク上手になります。

・ブラシを持つときは、長めに、軽いタッチで。

・鉛筆のように力を入れると、一ヶ所に濃くつきすぎる危険が…。ソフトタッチで少しずつ足していきましょう。

【これで完璧】顔型・印象別のチークの塗り方MAP

チークは、塗る位置や形によって印象が変わります。自分の顔に合った塗り方をすれば、血色や透明感をプラスしながら輪郭まできれいに見えます。自分のなりたい印象に合わせて、日によって塗り方を変えてみましょう。

【卵型・丸顔さん】好印象に見える立体チーク

頬の高い位置から耳の付け根に向かって、楕円形にチークを入れます。頬の立体感が強調され、のっぺり顔をカバーしてくれます。

コラールや、レッド系などを入れると、健康的で晴れやかに。ベージュやローズピンクなどを入れると、輪郭が引き締まり丸顔やむくみカバーも。

【面長さん】小顔に見えるハリ感アップチーク

チークを横広に入れると、目の錯覚で顔の縦幅をぼかすことができます。顔の余白が埋まり、小顔に見える効果も。

年齢とともに頬コケを気にしている人にもこの形はGood。白っぽいピンクやピーチ系の色などの膨張色を横長に入れると、頬のお肉が足されたような感じでふっくら。ハリがある若々しい肌に見えます。

【ベース顔さん】儚げに見える甘顔チーク

高めの位置に平べったいハートを描くイメージでのせます。目の下に広く血色感がプラスされると、あどけなく、可愛らしい印象に。顔に丸みがあるように見えるので、ベース顔さんの直線的な輪郭をカバーします。

広めに、高めに入れても違和感なく仕上げるポイントは、チークの2色使い。ラベンダーなどの淡い色を広めにのせ、一回り小さくコーラルやチェリーピンクなどを重ねて塗ります。肌なじみがいいクリームチークを使うのもおすすめです。

目元が明るく見えるので、クマや目の下のたるみが気になる人もぜひ試してみてください。

今回は、チークの塗り方の基本と、3パターンのチークの入れ方をご紹介しました。チークの塗り方を極めると、自分の輪郭や肌質、その日の顔色も全てコントロールできるようになります。ぜひ、たくさんの色や質感、塗る位置や形を試してみてくださいね。