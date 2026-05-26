ダイソーさんリアルすぎるよ！小さくなかったら騙されちゃう♡芸が細かいキーホルダー

キーホルダーの種類が豊富なダイソー。最近は、本物のアイテムにそっくりなキーホルダーがたくさん登場していて、つい集めてしまいますよね。今回も、またまた可愛い商品をご紹介！韓国のドリンクそっくりなキーホルダーです。デザインが細かく、サイズが小さくなければ本物と間違えてしまいそうなくらいリアルです♡

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商品情報

商品名：キーホルダー（ドリンクボトル、B）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745305

韓国のドリンクそっくりなキーホルダーをダイソーで発見！

キーホルダーの種類が豊富なダイソー。最近は、本物のアイテムそっくりなデザインのキーホルダーがよく登場するので、つい集めてしまいます！

そんなダイソーのキーホルダー売り場で、またしても気になる商品を発見。『キーホルダー（ドリンクボトル、B）』をご紹介します。

まるで韓国のボトル飲料を小さくしたような、可愛らしいキーホルダー。韓国ネオン風の今っぽいデザインがたまりません！

ラベルは本物のペットボトルのように、ボトルに巻きつけてあるだけなのがかえってリアル。自分好みのラベルを作ったり、シールを貼ったりしてカスタムするのもいいかもしれません。

液体が入っているように見えますが、よく見ると黒い筒状のパーツが組み合わされています。

100円なので正直雑な部分もありますが、ボトルの凹凸などが細かく表現されていて、ぱっと見た感じはリアルです！

金具部分はリングになっています。モチーフのサイズが大きすぎないので、鍵に付けて目印にしたり、ポイントとしてバッグにつけたりと、気軽に使える点も魅力です！

リアルすぎる…！アイスフロートみたいなキーホルダーも可愛い♡

ダイソーには、フロートドリンクそっくりな『キーホルダー（アイスフロート、C）』もあります。

価格は220円（税込）なのでプラス100円になりますが、かえってお得に感じてしまうほど、かなりリアルな作りで驚きを隠せません！

ドリンクの中には清涼感のある氷のようなパーツや、しゅわしゅわ感が伝わってくる気泡が入っています♡さらに、上部はアイスやストロー、さくらんぼが忠実に再現されたデザインで、かなり細かいです。

他にもさまざまなカラーが展開されているので、自分好みのカラーに出会えたらラッキー！カラーが豊富なので、推し活グッズとしてもおすすめです。

どんどん進化し続けるダイソーのキーホルダー、これからも目が離せません！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。