ダイソーさんリアルすぎるよ！小さくなかったら騙されちゃう♡芸が細かいキーホルダー
商品情報
商品名：キーホルダー（ドリンクボトル、B）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480745305
韓国のドリンクそっくりなキーホルダーをダイソーで発見！
キーホルダーの種類が豊富なダイソー。最近は、本物のアイテムそっくりなデザインのキーホルダーがよく登場するので、つい集めてしまいます！
そんなダイソーのキーホルダー売り場で、またしても気になる商品を発見。『キーホルダー（ドリンクボトル、B）』をご紹介します。
まるで韓国のボトル飲料を小さくしたような、可愛らしいキーホルダー。韓国ネオン風の今っぽいデザインがたまりません！
ラベルは本物のペットボトルのように、ボトルに巻きつけてあるだけなのがかえってリアル。自分好みのラベルを作ったり、シールを貼ったりしてカスタムするのもいいかもしれません。
液体が入っているように見えますが、よく見ると黒い筒状のパーツが組み合わされています。
100円なので正直雑な部分もありますが、ボトルの凹凸などが細かく表現されていて、ぱっと見た感じはリアルです！
金具部分はリングになっています。モチーフのサイズが大きすぎないので、鍵に付けて目印にしたり、ポイントとしてバッグにつけたりと、気軽に使える点も魅力です！
リアルすぎる…！アイスフロートみたいなキーホルダーも可愛い♡
ダイソーには、フロートドリンクそっくりな『キーホルダー（アイスフロート、C）』もあります。
価格は220円（税込）なのでプラス100円になりますが、かえってお得に感じてしまうほど、かなりリアルな作りで驚きを隠せません！
ドリンクの中には清涼感のある氷のようなパーツや、しゅわしゅわ感が伝わってくる気泡が入っています♡さらに、上部はアイスやストロー、さくらんぼが忠実に再現されたデザインで、かなり細かいです。
他にもさまざまなカラーが展開されているので、自分好みのカラーに出会えたらラッキー！カラーが豊富なので、推し活グッズとしてもおすすめです。
どんどん進化し続けるダイソーのキーホルダー、これからも目が離せません！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。