セリアで思わず「これだ…！」って叫んだ！「穴をあけるのはちょっと…」大事なモノを飾れるピン

推しグッズに穴を開けたくない…！そんな悩みを解決してくれる便利アイテムをセリアで発見。文具売り場にあった『ディスプレイ用クリップピン』は、クリップでポスターやタオル、キーホルダーまでしっかり固定できる優秀グッズです。ライブグッズやお気に入りアイテムを傷つけずに、壁面にディスプレイできますよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ディスプレイ用クリップピン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：26×13×25mm 針の長さ：11mm

耐荷重：250g

販売ショップ：セリア

JANコード：4904342008594

ポスターや布系グッズを飾りたいけど、穴は開けたくない…って方は必見！

大事なグッズに穴を開けたくない…！そんな推し活あるあるを救ってくれるアイテムを、セリアの文具売り場で発見しました。その名も『ディスプレイ用クリップピン』です。

見た目はシンプルなピンなのですが、普通の画鋲とは違って先端にクリップが付いているのがポイント。これが想像以上に便利でした。

推し活収納やディスプレイに！セリアの『ディスプレイ用クリップピン』

お気に入りのキーホルダーを飾ってみました。しかも包装ごとそのまま。袋を開けずに飾れるので、コレクション感が増してかなり満足度高めです。

壁に並べるだけで、ちょっとしたショップ風ディスプレイみたいになりました。

タオルのような厚みのあるものから、手拭いのような薄い布までしっかり固定できるのが◎グッズ自体に穴を開けなくていいんです。

耐荷重は約250g。また、クリップ部分の力がかなり強めなので、ポスターやタペストリー、写真、書類などもしっかり挟めます。

一方で注意点もあります。このアイテム、グッズには穴を開けないけれど、壁には穴が開く仕様。賃貸などで壁穴NGな人は、その点だけ気を付けてくださいね。

今回はセリアの『ディスプレイ用クリップピン』をご紹介しました。

ディスプレイを変えるときは、クリップからアイテムを外すだけでいいので模様替えもラクラク。

穴を開けたら価値が下がりそう…って物でも安心して使用できます。

大事なグッズを傷つけずに飾りたいという方にはかなりおすすめなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。