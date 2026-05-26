ダイソーでも売ってるんだ？！今人気のタイプがたったの100円！大人にも人気のノート

ダイソーで見つけた『シール帳 白無地30P』が想像以上にお洒落で驚き！つるっとした台紙でシールを繰り返し使え、コレクションや手帳デコにもぴったり。ぎっしり貼ったページを眺める満足感も魅力です。大人女子にも人気のシール帳を、プチプラで気軽に始められる注目アイテムです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：シール帳 白無地30P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：148×108mm

内容量：30P

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550163017637

チョコミントデザインで可愛い！ダイソーで今っぽいシール帳をGET

「これダイソーで買えるの！？」と思わず二度見したのが、シール売り場で見つけた『シール帳 白無地30P』。

チョコミントパフェ風のお洒落なイラストが施されたシール帳が、まさか￥110（税込）で手に入るなんて驚きです。

中の台紙はつるっとした素材になっていて、シールを繰り返し貼ったり剥がしたりできる仕様。お気に入りのシールを保管したい人にはかなり便利です。

どこに貼ろうかな…と悩んでいたシールも、とりあえずここにコレクションしておけます。

これがシール沼か…！ダイソーの『シール帳 白無地30P』

実際にシールを貼ってみると、これがかなり楽しい！好きな色味やキャラクターでページを埋めていくと、自分だけのコレクションブックみたいになります。

しかも、ぎっしり貼られたページを眺めると不思議と満足感があるんですよね。

ただ、1ページを埋め尽くすように貼ろうとすると、1シートだけではちょっと物足りない印象。

もっと貼りたくなってしまうので、追加でシールを買いたくなる危険性があるかもしれません…！

今回はダイソーの『シール帳 白無地30P』をご紹介しました。

シール帳って、子どもの頃に使っていたイメージが強かったですが、最近は大人の趣味としても大人気。

手帳デコやコラージュ好きな方にはもちろん、ちょっと趣味を増やしたいな〜という時の入門にもぴったりです。

何よりプチプラだから、気軽に始められるのが最大の魅力。気付けば、あなたもシール沼にハマってしまうかも？気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。