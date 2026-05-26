「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

合コンで好印象な男性の欠点

「最初は、かなりいい感じだったんだよね」

ある友人が、合コンで出会った男性の話をしていた。

その男性は、清潔感もある。

話も上手で、こちらの話もちゃんと聞いてくれる。

店員さんへの態度も自然で、「こういう人ってモテるんだろうな」と思ったそうだ。

実際、その場の空気もかなりよかったらしい。

だが、途中でその友人の気持ちは一気に冷めた。

男性が急に、「ぶぇっくしょん!!」と大きなくしゃみをしたのだ。

しかも、何も押さえない。

テーブル越しに飛沫が飛んできた気がして、友人は思わず固まったという。

男性は悪びれる様子もなく、「あ、ごめん（笑）」と軽く流した。

でも、その瞬間、友人の中で何かが変わったそうだ。

「なんか、“ちゃんとしてない人”なんだなって思っちゃった」

恋愛でも仕事でもそうだが、人は“決定的な長所”より、

“地味な違和感”で一気に冷めることがある。

「せきやくしゃみをするときは、ちゃんと口元を押さえる」というただそれだけの行動であるが、

周りの人にとっては非常に印象に残る仕草である。

でも、こういう基本的なルールを当たり前に教えられて育った人は、

大人になってから、“感じのよさ”として差が出る。

くしゃみをするときは、ハンカチでおさえよう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「せきやくしゃみはハンカチでおさえよう」という項目がある。

・せきが でるときは はなと くちに ハンカチを あてる。

・ハンカチが なければ ふくの そでで くちを おおっても いいよ。

・せきが でるのを てで おさえたときは てを あらう。

・せきが でるときは マスクを する。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

派手ではない。

でも、こういう“人を不快にさせないふるまい”こそ、

大人になってから「感じがいい人」「また会いたい人」と思われる土台になっていくのである。