「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.使わないようにしている「言葉」はありますか？

――ここ数年、「言語化」がブームですよね。『小学生でもできる言語化』では、「自分の言葉で話すことの重要性」と同時に、「言葉にして満足してしまう危険性」についても触れられています。ショートショート作家でもある田丸さんは、普段言葉と向き合う機会が多いと思います。そんな中で、あえて言わないようにしている言葉などはありますか？

「みんなが使ってるからいいや」と思わない

田丸雅智氏（以下、田丸）：一応はありますねぇ。

最近、自分自身が使っていて気になってきているのは、戦争との関わりが強い言葉です。

たとえば比喩として使われがちな「ここは戦場だ」「地雷を踏んだ」といった表現です。

――「地雷」「脳死」とか、今だとわりと当たり前のように使う人が多いですよね。SNSでバズらせるためには、「強い言葉の方がウケが良い」というマーケティングがあるとも聞きます。

田丸：僕も昔は普通に使っていたと思いますし、今でも無意識に出てしまうことはあるかと思います。

でも今は、自分で口にしたあとに、少し心が痛む感覚があって……。

だから、なるべく控えるように意識はしています。

誰かがそういった言葉を使っていることに対して批判したいわけではまったくなくて、あくまで自分の中で「これはあまり使わないでおこう」と感じる言葉ですね。

――「みんなが使っているから」と流される前に、一度立ち止まってみることは重要かも……！ 「言葉と向き合う」という力も、言語化力のひとつと言えるかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）