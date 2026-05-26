「絵がうまい人」は頭がいい。その驚きの理由とは？

「言語化にモヤモヤする」

「即答よりじっくり考えるほうが大事」

「口下手のままでもいいじゃない」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

絵がうまい人は頭がいい？

「絵がうまい人って、なんであんなに特徴を掴むのが上手いんだろう？」

そう感じたことがある人は多いでしょう。

ほんの数本の線だけなのに、「あ、この人だ」とわかる。

デフォルメされているのに、ちゃんと本質を掴んでいる。

『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その理由について、「イラストとは“特徴を抜き出す技術”だからだ」と語られています。

そして、この考え方は、実はコミュニケーションにもそのまま応用できるというのです。

イラストとは「特徴を抜き出す技術」

本書では、まず「棒人間」の話が出てきます。

イラストはそのものの「特徴」を抜き出すことができます。

たとえば、「人間」について考えてみましょう。

みなさんも一度は「棒人間」を描いたことがあるのではないでしょうか。

それも立派な「人間のイラスト」です。

背骨や頭があるという人間の特徴をしっかりと抜き出して描いているのです。

イラストは、描くモチーフから「どの特徴を抜き出すか」を決めることができます。

だから、「人間全般に共通する特徴」だけを抜き出すこともできるのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

つまり、絵がうまい人は、「全部を描こう」としているわけではありません。

何を残して、何を省略するかを見極めているのです。

だから、少ない情報でも本質が伝わる。

「どこを見るか」で、伝わるものが変わる

本書では、さらにこう続きます。

棒人間は、人間の特徴のうち、背骨や顔があるということだけを抜き出したものです。

でも、もし「楽しそうにしている人」や「サッカーをしている人」などを描く場合は、抜き出してくる特徴を変えなければいけません。

「楽しそうにしている人」なら、たとえば、笑顔を抜き出す。両手を上げている。飛び跳ねている……。

というように、特徴を抜き出していきます。

こうやって細かな特徴を集めていくと「楽しそうな人」の絵が描けるようになります。

「目の付けどころ」によって、捉えられる特徴が変わるのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

頭のいい人ほど、「全部を均等に見る」のではなく、「どこを見るべきか」を選んでいます。

つまり、特徴を見抜くのです。

これは、会話でも同じです。

情報を全部並べる人より、「話の核」を掴める人のほうが、説明がうまい。

コミュニケーションも「棒人間」でいい

本書では、この考え方をコミュニケーションへつなげています。

こうしたイラストの考えを、言葉でのコミュニケーションに活かすこともできます。

それは、何かの話をするときは、まず全体の大枠を捉えることが重要だということ。

棒人間を描くように、話の背骨はどこにあるのかを意識することです。

大枠を捉えれば、あとは自分の注目したい特徴について話せばいいのです。



たとえば、誰かと同じ映画を見て会話するときの話し方を思い出してください。

同じ映画を見ていれば、話の大枠は共有できています。

だとすれば、あとはお互い「目の付けどころ」について話していけばそれで十分です。

「あのシーンはすごかった』とか『役者の演技が素晴らしかった」とか。

作品全体の感想を言うのは難しいかもしれません。

でも、作品の中のごく一部に着目するだけならすぐにできるはずです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、かなり救われる考え方です。

最近は、「ちゃんと全部説明しなきゃ」と思いすぎる人が多い。

ですが、本当に大事なのは、「全体の骨格」を掴むことなのです。

そこさえ共有できていれば、あとは「自分がどこに注目したか」を話せばいい。

頭がいい人は、「全部」見ていない

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「頭の良さ」の定義を少し変えてくれます。

頭がいい人とは、知識量が多い人だけではありません。

「どこが重要か」を見抜ける人です。

絵がうまい人が、特徴を抜き出して描くように。

会話がうまい人も、「話の背骨」を見つけています。

つまり、本当に大事なのは、「全部を説明すること」ではなく、「本質を掴むこと」なのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。