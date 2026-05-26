経営者が選ぶ「一緒に起業したい女性俳優」ランキング！ 2位は「綾瀬はるか」、では1位は？
ビジネスマッチングサイト「比較ビズ」を運営するワンズマインドは、経営者635人を対象に「一緒に起業したい女性俳優ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、何事にも一生懸命に取り組む真面目な姿や、周囲を和ませる柔らかな雰囲気が高く評価された綾瀬はるかさんでした。
明るくポジティブな空気をもたらしてくれるだけでなく、聡明で経済感覚にも優れていそうという声が経営者から寄せられています。
1位は、意思の強さや聡明さ、圧倒的なリーダーシップを感じさせる点で非常に高い支持を獲得した天海祐希さんでした。
明確なビジョンを持ちフルコミットする起業家としての堂々たる姿がイメージでき、信頼感と安心感のある包容力に大きな期待が集まっています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：綾瀬はるか
2位は、何事にも一生懸命に取り組む真面目な姿や、周囲を和ませる柔らかな雰囲気が高く評価された綾瀬はるかさんでした。
明るくポジティブな空気をもたらしてくれるだけでなく、聡明で経済感覚にも優れていそうという声が経営者から寄せられています。
1位：天海祐希
1位は、意思の強さや聡明さ、圧倒的なリーダーシップを感じさせる点で非常に高い支持を獲得した天海祐希さんでした。
明確なビジョンを持ちフルコミットする起業家としての堂々たる姿がイメージでき、信頼感と安心感のある包容力に大きな期待が集まっています。
(文:All About ニュース編集部)