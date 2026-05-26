「女の子にこんなこと言わすな」元HKT48の現役アイドル、誹謗中傷に謝罪。「ぜったい謝る必要ない」
元HKT48で現在は7人組アイドルグループ・フルコースで活動する水上凜巳花さんは5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗（ひぼう）中傷に対して謝罪し、さまざまな声が寄せられています。
【投稿】アイドルが容姿批判に謝罪「ぜったい謝る必要ない」
これには、元HKT48の盟友たちもエール。タレントの指原莉乃さんは「矯正めんどくさいことばっかでやだよね でも心からやってよかったー！りみかがんばれ」とコメント。また、タレントの村重杏奈さんも「かわいーーー ずっと応援する！！！！！！」と反応しています。また、ファンからは「女の子にこんなこと言わすな」「ぜったい謝る必要ない」「引用リツイートで言う意味がわからない」「他人がとやかく言うことじゃない」「醜い言葉にどうか耳を傾けないで欲しい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】アイドルが容姿批判に謝罪「ぜったい謝る必要ない」
指原莉乃さん＆村重杏奈さんもエール水上さんは「矯正器具が邪魔してうまく表情が作れなくて、うーの口が一番楽で あと一年で気にせず笑えたり、いろんな表情できるから、応援して欲しいよ〜 ごめんなさい」と投稿。また、同日の別の投稿では、歯列矯正の詳細を説明しつつ「毎月調整日は泣きながらするし、思うように歌えなくて大変だけど、終わった後の自分は、今よりもっと自信が付いてると思って頑張る 早く笑いたい」とつづりました。矯正中の歯を見せながら笑うかわいらしい動画も載せています。
写真に誹謗中傷が寄せられる水上さんは23日、「私を見つけたこと後悔させない」とつづり、2枚の写真を投稿。写真の水上さんの容姿に対し誹謗（ひぼう）中傷が寄せられたことを受け、自ら説明したものと思われます。これからも、元気でキュートな姿を見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)