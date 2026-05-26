家よりも好きな車にお金を使いたいと考えています。市営住宅に住んでも車種に制限は生じないですよね？

市営住宅に車種の直接的な制限は基本的にない

市営住宅は、公営住宅法に基づいて各自治体が運営している住宅です。主に、所得が一定以下の人を対象に、比較的安い家賃で住居を提供しています。

そのため、「高級車に乗っているから入居できない」というような、車種そのものを理由にした制限は基本的にありません。例えば、スポーツカーや輸入車、大型SUVなどに乗っていたとしても、それだけで退去を求められることは通常ありません。

実際には、入居審査で重視されるのは世帯収入や現在の住居状況です。車の価格やブランドよりも、「入居資格を満たしているか」が重要になります。



注意したいのは駐車場や自治体ごとのルール

車種そのものに制限は少ない一方で、注意したいのが駐車場に関するルールです。市営住宅では、駐車スペースが限られていることが多く、自治体によって細かな条件が設けられています。例えば、自治体によっては駐車場の車両サイズ制限を設けている場合があるため、契約前に確認しておいた方が安心です。

また、駐車場は1世帯1台までとしている自治体も少なくありません。趣味で複数台の車を所有している人は、別途民間駐車場を借りる必要が出てくる場合があります。

さらに、一部の障害者向け制度や福祉関連制度では、自動車の利用目的や必要性が確認される場合があります。

このように、市営住宅では、車種そのものよりも、駐車場の利用条件やルールが重要になります。



高級車を所有していても収入基準を超えなければ問題ない

市営住宅では、入居時だけでなく、入居後も定期的に収入申告が必要になります。一定以上の収入が継続すると、家賃区分の変更や退去の対象となる場合があります。

一方で、車の所有だけを理由に退去となるケースは一般的ではありません。重要なのは、あくまで収入基準を満たしているかどうかです。

例えば、車好きの人の中には、「住居費を抑える代わりに車にお金をかける」という価値観の人もいます。家賃を低く抑えられる市営住宅に住み、その分を車のローンやカスタム費用に回すという考え方です。

もちろん、その結果として生活費が圧迫されるようでは本末転倒です。特に車は、購入費だけでなく維持費もかかります。自動車税、保険料、ガソリン代、車検代などを含めると、年間で20万円以上かかることも珍しくありません。

そのため、「好きだから買う」だけでなく、「長く維持できるか」まで考えておくことが重要です。無理のない範囲で趣味を楽しむことで、生活全体の満足度も高まりやすくなります。



市営住宅でも車種そのものに大きな制限はない

市営住宅に住んでいるからといって、車種に強い制限がかかるわけではありません。スポーツカーや高級車に乗ること自体は、基本的に個人の自由です。

ただし、自治体ごとの駐車場ルールや収入基準には注意が必要です。住まいにかけるお金を抑え、その分を好きな車に使うという考え方は、一つの合理的な選択肢でもあります。

大切なのは、「自分が何に価値を感じるか」を整理し、無理のない範囲で楽しむことです。車が人生の楽しみになるのであれば、生活設計を工夫しながら、自分らしいカーライフを目指していくとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー