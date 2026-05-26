実家が空き家になったあとも、NHKから受信料の請求が届きます。住んでいなくても支払い義務は生じるのでしょうか？

空き家でもNHK受信料の支払い義務が生じるケースとは？

NHK受信料は、放送法に基づき、NHKを受信できる設備を設置した人に契約義務があるとされています。ここでいう受信設備とは、一般的なテレビだけではありません。NHK放送を受信できるチューナー付き機器なども、受信設備に含まれる場合があります。

そのため、実家が空き家になっていても、テレビが設置されたままになっている場合は、受信契約が継続される可能性があります。例えば、親が施設へ入所したあともテレビをそのまま残しているケースでは、「受信設備が設置されている」と判断されることがあるのです。

また、電気や水道を止めていても、それだけで自動的に契約終了にはなりません。NHK側で空き家かどうかを自動的に把握するわけではないため、契約者自身が手続きをしない限り、請求が続くことがあります。

特に注意したいのが、口座振替やクレジットカード払いを設定している場合です。空き家になったあとも自動的に引き落とされ続けることがあり、あとになって気づくケースもあります。相続後に通帳を整理して初めて判明することもあるため、定期的な確認が大切です。



誰も住んでいなくても解約できない場合はある？

空き家だからといって、必ず解約できるとは限りません。ポイントになるのは、「NHKを受信できる設備が完全になくなっているか」です。

例えば、誰も住んでいなくても、テレビなどの受信設備が残っている場合は、受信可能な状態とみなされる可能性があります。また、別荘や将来的に利用予定の住宅として管理している場合も、受信設備の状況によっては契約継続となるケースがあります。

一方で、テレビを処分したり、受信設備を撤去したりして、実際に受信できない状態になっている場合は、解約できる可能性があります。最近ではテレビを処分する際に、リサイクル券や処分証明書が発行されることがあります。NHKから確認を求められる場合もあるため、こうした書類は保管しておくと安心です。

また、契約者本人が亡くなった場合でも、自動的に契約が消滅するわけではありません。契約者死亡の連絡や解約手続きを行わないと、請求が続くことがあります。相続手続きでは不動産や銀行口座に目が向きがちですが、NHK契約の確認も忘れないようにしましょう。



空き家のNHK受信料を解約する方法と注意点

NHK受信契約を解約したい場合は、まずNHKふれあいセンターへ連絡するか、インターネットから解約手続きの申し込みをします。

一般的には、「受信設備がないこと」を伝えたうえで、必要書類の提出や確認を行う流れになります。場合に応じてテレビの処分証明書の提出や、施設入居によって空き家になった事情の説明を求められるケースもあります。

ここで注意したいのが、「今は見ていない」という理由だけでは解約できない点です。あくまで重要なのは、受信設備が存在するかどうかです。そのため、テレビを置いたままにしている場合は、解約が認められない可能性があります。

また、解約後も請求書が届くことがあります。手続きの反映まで時間がかかる場合があるため、すぐに不安になる必要はありません。ただし、長期間請求が続く場合は、再度問い合わせたほうがよいでしょう。解約受付日時や担当者名をメモしておくと、あとから確認しやすくなります。

空き家の管理では、固定資産税や火災保険だけでなく、こうした契約関係の整理も重要です。放置すると、契約状況によっては受信料の支払いが継続する可能性があるため、早めに確認することをおすすめします。



空き家になった実家はNHK契約の状況確認を早めに行おう

実家が空き家になった場合でも、テレビなどの受信設備が残っていれば、NHKの受信料の支払いが続く可能性があります。誰も住んでいないからといって、自動的に契約が終了するわけではありません。

一方で、テレビを処分するなど、受信できない状態になっていれば、解約できる可能性があります。ただし、解約には連絡や確認手続きが必要になるため、放置しないことが大切です。

特に相続や施設入居などで急に空き家になった場合は、さまざまな手続きに追われ、NHK契約の確認が後回しになりがちです。しかし、不要な支払いを防ぐためにも、早めに契約状況を確認しておくと安心です。空き家の管理費を少しでも抑えるために、受信設備や契約内容を一度整理してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー