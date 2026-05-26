「more or less」の意味は？曖昧にしたいときに便利なフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみるとわかるかもしれません！

果たして、正解は？

正解は「だいたい」でした！

「more or less」は、「だいたい」という意味のフレーズ。

より多くという意味の「more」とより少なくという意味の「less」をあわせて、両端をはっきりさせないことで「だいたい、多少」という曖昧な表現をしています。

似た表現には「kind of 〜」＝「やや〜」や「sort of 〜」＝「多少〜」がありますよ。

「The work is more or less finished.」

（仕事はだいたい終わった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。