「more or less」の意味は？曖昧にしたいときに便利なフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「more or less」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみるとわかるかもしれません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「だいたい」でした！
「more or less」は、「だいたい」という意味のフレーズ。
より多くという意味の「more」とより少なくという意味の「less」をあわせて、両端をはっきりさせないことで「だいたい、多少」という曖昧な表現をしています。
似た表現には「kind of 〜」＝「やや〜」や「sort of 〜」＝「多少〜」がありますよ。
「The work is more or less finished.」
（仕事はだいたい終わった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部