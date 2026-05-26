ノブコブ吉村崇、約4300万円“愛車”の維持費告白 衝撃ランニングコストに「そりゃ金なくなるわな」
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、ABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』＃0で、約4300万円の愛車・マクラーレンの維持費を明かし、「そりゃ金なくなるわな」と苦笑する場面があった。
【写真】高級車マクラーレンの前で腕組みする吉村崇
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自ら売却できる資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。今年2月に特別番組として放送され反響を呼び、レギュラー化が決定した。MCは前作に続き、小島瑠璃子と吉村が務める。
5月21日から配信された＃0では、番組ディレクターが吉村へアポなし取材を敢行。「吉村さんも何か資産を売りませんか？」と切り出した。スタッフが売却候補として目を付けたのは、吉村が所有するマクラーレン。しかし吉村は「半分はローン会社のものだし、仮に売れるってなったとしても、売りたくないね」と即答で拒否した。
その一方で、維持費については赤裸々に告白。保険料5万円、駐車場代5万円、さらに「2日に1回ぐらい入れる」というガソリン代10万円がかかり、車だけで月約20万円の出費になるという。加えてローン返済が月約25万〜30万円、家賃が約50万円と明かし、毎月およそ100万円に上るランニングコストが判明した。
この金額に吉村は「そりゃ金なくなるわな」と苦笑。「銀座行く時は丸の内線乗ってる。そっちの方が便利だから。安いから」と、高級車オーナーながら地下鉄を利用していることも打ち明け、笑いを誘った。
さらに番組では、吉村が約10年前に120万円で購入した“グランドピアノ型電子ピアノ”の査定にも挑戦。千鳥・大悟、渡辺直美、ピース・又吉直樹らとバンド結成の話から購入した思い出の品だという。現在はほとんど弾いていないとし、「よくて半分。最低でも1／10ぐらい」と予想していた。
【写真】高級車マクラーレンの前で腕組みする吉村崇
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自ら売却できる資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。今年2月に特別番組として放送され反響を呼び、レギュラー化が決定した。MCは前作に続き、小島瑠璃子と吉村が務める。
その一方で、維持費については赤裸々に告白。保険料5万円、駐車場代5万円、さらに「2日に1回ぐらい入れる」というガソリン代10万円がかかり、車だけで月約20万円の出費になるという。加えてローン返済が月約25万〜30万円、家賃が約50万円と明かし、毎月およそ100万円に上るランニングコストが判明した。
この金額に吉村は「そりゃ金なくなるわな」と苦笑。「銀座行く時は丸の内線乗ってる。そっちの方が便利だから。安いから」と、高級車オーナーながら地下鉄を利用していることも打ち明け、笑いを誘った。
さらに番組では、吉村が約10年前に120万円で購入した“グランドピアノ型電子ピアノ”の査定にも挑戦。千鳥・大悟、渡辺直美、ピース・又吉直樹らとバンド結成の話から購入した思い出の品だという。現在はほとんど弾いていないとし、「よくて半分。最低でも1／10ぐらい」と予想していた。