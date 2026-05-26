＜義父のために月20万？＞自営の夫と会社員の私。負担は平等じゃないけど不満ナシ！【第1話まんが】
私（サエ）は夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らし。夫は自営業で、自宅の一室を仕事場にしています。私は大手企業の会社員をしており、順調にキャリアを重ねてきました。フルタイムで働けているのは、夫が在宅しているおかげでもあります。ただ夫はお世辞にも気が利くタイプではなく、家事や子育ての面では私の方が負担が大きいと感じることも……。それでも家族4人、これからも平和な日々を過ごしていくんだろうなと思っていました。
私がフルタイムで働けるのは、夫が家にいる時間が多いからというのが大きいです。経済面では夫が家賃を支払い、それ以外の費用をすべて私が負担。夫が率先して家事をするタイプではないので、そのあたりはお金で解決することもあります。
夫は義姉に頭が上がりません。いつも上から目線で物を言われ、幼い頃の「姉」と「弟」の関係性を現在まで引きずっているような印象です。義姉が住む義実家では、高齢になった義父の調子が最近あまり良くないと聞いていました。
わが家では経済面でも家事の分担も、夫よりも私の方が多く負担しています。共働きなのだから平等に分担すべきという考え方の人もいるかもしれませんが……。私は「できる人がやればいい」と思っていたので、別にそこまで気にしてはいませんでした。
夫とはお互いの収入について詳しく話し合っていません。家賃を払ってもらっているし、子どもたちと楽しそうに遊んでくれていれば、それで十分だと思っていたのです。
しかしそんな平穏な日々を送っていたある日、義父が高齢者施設に入るという連絡があったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
私がフルタイムで働けるのは、夫が家にいる時間が多いからというのが大きいです。経済面では夫が家賃を支払い、それ以外の費用をすべて私が負担。夫が率先して家事をするタイプではないので、そのあたりはお金で解決することもあります。
夫は義姉に頭が上がりません。いつも上から目線で物を言われ、幼い頃の「姉」と「弟」の関係性を現在まで引きずっているような印象です。義姉が住む義実家では、高齢になった義父の調子が最近あまり良くないと聞いていました。
わが家では経済面でも家事の分担も、夫よりも私の方が多く負担しています。共働きなのだから平等に分担すべきという考え方の人もいるかもしれませんが……。私は「できる人がやればいい」と思っていたので、別にそこまで気にしてはいませんでした。
夫とはお互いの収入について詳しく話し合っていません。家賃を払ってもらっているし、子どもたちと楽しそうに遊んでくれていれば、それで十分だと思っていたのです。
しかしそんな平穏な日々を送っていたある日、義父が高齢者施設に入るという連絡があったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子