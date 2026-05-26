平田憲聖が15ランクアップ 2年ぶりVのクラークは48人抜き【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈写真〉平田憲聖の“イマドキスイング” 軸がブレない理由は右サイドにあった
今大会で2年ぶりの勝利を挙げたウィンダム・クラーク（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を748ptとして、48人抜きとなる34位に急浮上した。平田憲聖と久常涼は19位タイに入った。平田は157→142位に浮上。久常は33位をキープした。出場しなかった松山英樹は27位を維持。金谷拓実は130→133位、中島啓太は170→175位に後退した。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、キャメロン・ヤング（米国）との入れ替わりでトップに浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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