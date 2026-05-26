「部屋干しでも臭いにくかった」梅雨前に見直したい洗濯グッズ “乾きやすい”環境をどう作る？
梅雨時期が近づくと、「なかなか乾かない」「生乾き臭が気になる」といった部屋干しの悩みが増えてくる。とくに雨の日が続く時期は、洗濯物の置き場所や乾きやすさにストレスを感じる人も多いはず。
【写真】「乾きにくさ」と「生乾き臭」を解消！部屋干しの強い味方になるグッズ
最近は、風を通しやすくしたり、省スペースで干しやすかったりと、“部屋干しを少しラクにしてくれる”洗濯グッズも増えている。今回は、梅雨前に見直したい、乾きやすさや扱いやすさに配慮されたアイテムを紹介する。
■“部屋干しストレス”を減らすアイテムが人気
部屋干しで気になるのは、「乾きにくさ」や「生乾き臭」。特に梅雨時期は、洗濯物の量や干す場所に悩む人も多い。最近は、限られたスペースでも干しやすく、風を通しやすい工夫が施された部屋干しグッズの人気が高まっている。
折りたたんで収納しやすいものや、室内でも省スペースで使いやすいアイテムも増えており、梅雨の時期だけでなく、花粉シーズンや夜洗濯の“普段使い”ろして取り入れる人も多いようだ。
部屋干しグッズを選ぶ際は、サイズや設置のしやすさに加え、衣類同士の間隔を取りやすいかもポイント。サーキュレーターなどと組み合わせて風を通りやすくすることで、、乾きやすさや臭い対策にも繋がりやすい。
■「乾かない…」を少しラクにする部屋干しグッズ
【1】オーヤマ 洗濯物干し 布団干し CSPX-230S
家族分の洗濯物やシーツなどを部屋干しすると、「干す場所が足りない」と感じる日も多い。この物干しは、ダブルバー設計によって洗濯物の間に空気が通りやすく、布団や厚手の衣類も乾かしやすいのが特徴。ハンガー掛けは移動できるため、衣類同士が密着しにくく、“部屋干し渋滞”を減らしやすい。
工具不要で組み立てられ、使わない時は折りたたんでスリムに収納できるのもポイント。リビングに置きっぱなしになりにくく、天気が不安定な時期の“毎日使い”にも取り入れやすい。
【2】[山善] サーキュレーター AAS-KW15(BK)【Amazon.co.jp限定】
部屋干しの乾きにくさ対策として、サーキュレーターを取り入れる人も増えている。山善のサーキュレーターは、コンパクトながらしっかり風を送れるタイプで、洗濯物の下から風を当てやすいのが特徴。左右の首振りや上下の角度調節にも対応しており、空気がこもりやすい室内でも風を通しやすい。
静音モード搭載で、就寝時や在宅ワーク中でも使いやすいというレビューもあり、梅雨時期の部屋干し用としてはもちろん、普段の空気循環用として使っている人もいるようだ。
【3】フランドリー (Flaundry) つけかえ室内干しハンガー 36ピンチ
部屋干しでは、「干す場所が足りない」と感じることも多い。この角ハンガーは、ドアの鴨居（かもい）や低めの物干し竿にも対応しやすく、限られたスペースでも使いやすいのが特徴。洗濯物の厚みに合わせて使い分けやすい複数タイプのピンチを採用しており、デリケートな衣類や厚手のタオルなどもまとめて干しやすい。
ピンチ部分は市販の洗濯バサミと交換できる仕様になっており、長く使いやすい点も支持されている。壁際でも安定しやすいストッパー付きで、部屋干しスペースを有効活用したい人にも取り入れやすそうだ。
【4】レック らくらく 速乾 パーカー対応ハンガー 3個セット
厚手のパーカーやフード付きの衣類は、フード部分だけがなかなか乾かず、部屋干しの悩みになりやすい。このハンガーは、立体的な「フードアーム」がフード部分を浮かせ風を通しやすくする構造で、乾きにくさを軽減しやすいのが特徴。梅雨時期はもちろん、洗濯物が乾きにくい冬場にも使いやすい。
アームを折りたためば、通常のトレーナーやジャケット用ハンガーとしても使用可能。収納時にかさばりにくく、「パーカーだけ乾かない問題」を少しラクにしてくれるアイテムとして取り入れている人も多いようだ。
長雨が続く季節の洗濯は億劫になりがちだが、乾きやすさや扱いやすさに配慮されたグッズを取り入れることで、部屋干しの負担を減らしやすいくなる。最近は、省スペースで使いやすいものや、乾きにくい衣類に対応したアイテムも増えており、梅雨時期の洗濯を少しラクにしてくれそうだ。
本格的な梅雨が到来する前に、自宅の洗濯スペースや干し方を見直してみるのもよさそうだ。
【写真】「乾きにくさ」と「生乾き臭」を解消！部屋干しの強い味方になるグッズ
最近は、風を通しやすくしたり、省スペースで干しやすかったりと、“部屋干しを少しラクにしてくれる”洗濯グッズも増えている。今回は、梅雨前に見直したい、乾きやすさや扱いやすさに配慮されたアイテムを紹介する。
部屋干しで気になるのは、「乾きにくさ」や「生乾き臭」。特に梅雨時期は、洗濯物の量や干す場所に悩む人も多い。最近は、限られたスペースでも干しやすく、風を通しやすい工夫が施された部屋干しグッズの人気が高まっている。
折りたたんで収納しやすいものや、室内でも省スペースで使いやすいアイテムも増えており、梅雨の時期だけでなく、花粉シーズンや夜洗濯の“普段使い”ろして取り入れる人も多いようだ。
部屋干しグッズを選ぶ際は、サイズや設置のしやすさに加え、衣類同士の間隔を取りやすいかもポイント。サーキュレーターなどと組み合わせて風を通りやすくすることで、、乾きやすさや臭い対策にも繋がりやすい。
■「乾かない…」を少しラクにする部屋干しグッズ
【1】オーヤマ 洗濯物干し 布団干し CSPX-230S
家族分の洗濯物やシーツなどを部屋干しすると、「干す場所が足りない」と感じる日も多い。この物干しは、ダブルバー設計によって洗濯物の間に空気が通りやすく、布団や厚手の衣類も乾かしやすいのが特徴。ハンガー掛けは移動できるため、衣類同士が密着しにくく、“部屋干し渋滞”を減らしやすい。
工具不要で組み立てられ、使わない時は折りたたんでスリムに収納できるのもポイント。リビングに置きっぱなしになりにくく、天気が不安定な時期の“毎日使い”にも取り入れやすい。
【2】[山善] サーキュレーター AAS-KW15(BK)【Amazon.co.jp限定】
部屋干しの乾きにくさ対策として、サーキュレーターを取り入れる人も増えている。山善のサーキュレーターは、コンパクトながらしっかり風を送れるタイプで、洗濯物の下から風を当てやすいのが特徴。左右の首振りや上下の角度調節にも対応しており、空気がこもりやすい室内でも風を通しやすい。
静音モード搭載で、就寝時や在宅ワーク中でも使いやすいというレビューもあり、梅雨時期の部屋干し用としてはもちろん、普段の空気循環用として使っている人もいるようだ。
【3】フランドリー (Flaundry) つけかえ室内干しハンガー 36ピンチ
部屋干しでは、「干す場所が足りない」と感じることも多い。この角ハンガーは、ドアの鴨居（かもい）や低めの物干し竿にも対応しやすく、限られたスペースでも使いやすいのが特徴。洗濯物の厚みに合わせて使い分けやすい複数タイプのピンチを採用しており、デリケートな衣類や厚手のタオルなどもまとめて干しやすい。
ピンチ部分は市販の洗濯バサミと交換できる仕様になっており、長く使いやすい点も支持されている。壁際でも安定しやすいストッパー付きで、部屋干しスペースを有効活用したい人にも取り入れやすそうだ。
【4】レック らくらく 速乾 パーカー対応ハンガー 3個セット
厚手のパーカーやフード付きの衣類は、フード部分だけがなかなか乾かず、部屋干しの悩みになりやすい。このハンガーは、立体的な「フードアーム」がフード部分を浮かせ風を通しやすくする構造で、乾きにくさを軽減しやすいのが特徴。梅雨時期はもちろん、洗濯物が乾きにくい冬場にも使いやすい。
アームを折りたためば、通常のトレーナーやジャケット用ハンガーとしても使用可能。収納時にかさばりにくく、「パーカーだけ乾かない問題」を少しラクにしてくれるアイテムとして取り入れている人も多いようだ。
長雨が続く季節の洗濯は億劫になりがちだが、乾きやすさや扱いやすさに配慮されたグッズを取り入れることで、部屋干しの負担を減らしやすいくなる。最近は、省スペースで使いやすいものや、乾きにくい衣類に対応したアイテムも増えており、梅雨時期の洗濯を少しラクにしてくれそうだ。
本格的な梅雨が到来する前に、自宅の洗濯スペースや干し方を見直してみるのもよさそうだ。