UNISON SQUARE GARDEN、「うるわしの前の晩」ツアー映像作品のトレイラー公開！

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UNISON SQUARE GARDENが6月24日に発売する映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』のトレイラーを公開した。

今回のトレイラーは、本ツアーで披露された新旧が織り混ざった楽曲の中からライブ感の伝わる一瞬一瞬がピックアップされており、あっという間の４分間となっている。

リボンビジョンを使った演出や、うるわしの月をバックに演奏したバンド初のTOYOTA ARENA TOKYOでのライブ映像作品を楽しみにしてほしい。

また、付属の2LIVE CDには、2日目のツアーファイナル公演のライブ音源の収録が決定。UNISON SQUARE GARDENのライブを余すことなく感じられるパッケージとなっている。

●リリース情報

UNISON SQUARE GARDEN ライブBD/DVD

『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』

2026年6月24日発売

【Blu-ray盤（BD+2LIVE CD）】

品番：TFXQ-78296〜78298

価格：￥8,800（税込）

【DVD盤（DVD+2LIVE CD）】

品番：TFBQ-18316〜18318

価格：￥7,700（税込）

予約はこちら

https://TF.lnk.to/USG_UruwashiBDDVD

＜BD/DVD収録内容＞

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / ベースソロ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / セッション / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら

＜2LIVE CD収録内容＞

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / ベースソロ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / セッション / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら

店舗特典

全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通購入特典：アクリルキーホルダー

amazon.co.jpオリジナル特典：スリーブケース

関連リンク

UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト

http://unison-s-g.com/

UNISON SQUARE GARDEN｜TOY’S FACTORY

http://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/