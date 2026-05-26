日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3005（-21.0　-0.69%）
ホンダ　1402（-6.5　-0.46%）
三菱ＵＦＪ　3083（+17　+0.55%）
みずほＦＧ　7406（+102　+1.40%）
三井住友ＦＧ　6013（-43　-0.71%）
東京海上　7387（0　0.00%）
ＮＴＴ　153（+2.3　+1.53%）
ＫＤＤＩ　2706（+71.5　+2.71%）
ソフトバンク　222（+4.4　+2.02%）
伊藤忠　1940（-11　-0.56%）
三菱商　5429（+109　+2.05%）
三井物　5579（+114　+2.09%）
武田　5165（+61　+1.20%）
第一三共　2641（-59.5　-2.20%）
信越化　7028（-13　-0.18%）
日立　5022（-32　-0.63%）
ソニーＧ　3519（-79　-2.20%）
三菱電　6308（-252　-3.84%）
ダイキン　24014（-456　-1.86%）
三菱重　3957（+49　+1.25%）
村田製　7152（-776　-9.79%）
東エレク　49915（-2265　-4.34%）
ＨＯＹＡ　26161（-139　-0.53%）
ＪＴ　6115（+18　+0.30%）
セブン＆アイ　1850（+12.5　+0.68%）
ファストリ　75855（+765　+1.02%）
リクルート　9782（+94　+0.97%）
任天堂　7234（+164　+2.32%）
ソフトバンクＧ　6707（-363　-5.13%）
キーエンス（普通株）　80479（+1619　+2.05%）