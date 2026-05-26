日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3005（-21.0 -0.69%）
ホンダ 1402（-6.5 -0.46%）
三菱ＵＦＪ 3083（+17 +0.55%）
みずほＦＧ 7406（+102 +1.40%）
三井住友ＦＧ 6013（-43 -0.71%）
東京海上 7387（0 0.00%）
ＮＴＴ 153（+2.3 +1.53%）
ＫＤＤＩ 2706（+71.5 +2.71%）
ソフトバンク 222（+4.4 +2.02%）
伊藤忠 1940（-11 -0.56%）
三菱商 5429（+109 +2.05%）
三井物 5579（+114 +2.09%）
武田 5165（+61 +1.20%）
第一三共 2641（-59.5 -2.20%）
信越化 7028（-13 -0.18%）
日立 5022（-32 -0.63%）
ソニーＧ 3519（-79 -2.20%）
三菱電 6308（-252 -3.84%）
ダイキン 24014（-456 -1.86%）
三菱重 3957（+49 +1.25%）
村田製 7152（-776 -9.79%）
東エレク 49915（-2265 -4.34%）
ＨＯＹＡ 26161（-139 -0.53%）
ＪＴ 6115（+18 +0.30%）
セブン＆アイ 1850（+12.5 +0.68%）
ファストリ 75855（+765 +1.02%）
リクルート 9782（+94 +0.97%）
任天堂 7234（+164 +2.32%）
ソフトバンクＧ 6707（-363 -5.13%）
キーエンス（普通株） 80479（+1619 +2.05%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3005（-21.0 -0.69%）
ホンダ 1402（-6.5 -0.46%）
三菱ＵＦＪ 3083（+17 +0.55%）
みずほＦＧ 7406（+102 +1.40%）
三井住友ＦＧ 6013（-43 -0.71%）
東京海上 7387（0 0.00%）
ＮＴＴ 153（+2.3 +1.53%）
ＫＤＤＩ 2706（+71.5 +2.71%）
ソフトバンク 222（+4.4 +2.02%）
伊藤忠 1940（-11 -0.56%）
三菱商 5429（+109 +2.05%）
三井物 5579（+114 +2.09%）
武田 5165（+61 +1.20%）
第一三共 2641（-59.5 -2.20%）
信越化 7028（-13 -0.18%）
日立 5022（-32 -0.63%）
ソニーＧ 3519（-79 -2.20%）
三菱電 6308（-252 -3.84%）
ダイキン 24014（-456 -1.86%）
三菱重 3957（+49 +1.25%）
村田製 7152（-776 -9.79%）
東エレク 49915（-2265 -4.34%）
ＨＯＹＡ 26161（-139 -0.53%）
ＪＴ 6115（+18 +0.30%）
セブン＆アイ 1850（+12.5 +0.68%）
ファストリ 75855（+765 +1.02%）
リクルート 9782（+94 +0.97%）
任天堂 7234（+164 +2.32%）
ソフトバンクＧ 6707（-363 -5.13%）
キーエンス（普通株） 80479（+1619 +2.05%）