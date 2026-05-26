東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.91 高値159.04 安値158.74
159.35 ハイブレイク
159.20 抵抗2
159.05 抵抗1
158.90 ピボット
158.75 支持1
158.60 支持2
158.45 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1644 高値1.1653 安値1.1621
1.1690 ハイブレイク
1.1671 抵抗2
1.1658 抵抗1
1.1639 ピボット
1.1626 支持1
1.1607 支持2
1.1594 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3504 高値1.3509 安値1.3440
1.3598 ハイブレイク
1.3553 抵抗2
1.3529 抵抗1
1.3484 ピボット
1.3460 支持1
1.3415 支持2
1.3391 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7827 高値0.7851 安値0.7808
0.7892 ハイブレイク
0.7872 抵抗2
0.7849 抵抗1
0.7829 ピボット
0.7806 支持1
0.7786 支持2
0.7763 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.91 高値159.04 安値158.74
159.35 ハイブレイク
159.20 抵抗2
159.05 抵抗1
158.90 ピボット
158.75 支持1
158.60 支持2
158.45 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1644 高値1.1653 安値1.1621
1.1690 ハイブレイク
1.1671 抵抗2
1.1658 抵抗1
1.1639 ピボット
1.1626 支持1
1.1607 支持2
1.1594 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3504 高値1.3509 安値1.3440
1.3598 ハイブレイク
1.3553 抵抗2
1.3529 抵抗1
1.3484 ピボット
1.3460 支持1
1.3415 支持2
1.3391 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7827 高値0.7851 安値0.7808
0.7892 ハイブレイク
0.7872 抵抗2
0.7849 抵抗1
0.7829 ピボット
0.7806 支持1
0.7786 支持2
0.7763 ローブレイク