東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.91　高値159.04　安値158.74

159.35　ハイブレイク
159.20　抵抗2
159.05　抵抗1
158.90　ピボット
158.75　支持1
158.60　支持2
158.45　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1644　高値1.1653　安値1.1621

1.1690　ハイブレイク
1.1671　抵抗2
1.1658　抵抗1
1.1639　ピボット
1.1626　支持1
1.1607　支持2
1.1594　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3504　高値1.3509　安値1.3440

1.3598　ハイブレイク
1.3553　抵抗2
1.3529　抵抗1
1.3484　ピボット
1.3460　支持1
1.3415　支持2
1.3391　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7827　高値0.7851　安値0.7808

0.7892　ハイブレイク
0.7872　抵抗2
0.7849　抵抗1
0.7829　ピボット
0.7806　支持1
0.7786　支持2
0.7763　ローブレイク