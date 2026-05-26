ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、メジャー初昇格を果たしたホワイトソックスの西田陸浮内野手（２５）が活躍したことを報じた。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「村上宗隆選手が所属するホワイトソックスにもう１人、日本人メジャーリーガーが誕生です」と紹介。西田は２５日（日本時間２６日）、メジャー昇格を果たすとともに本拠地・ツインズ戦に「９番・右翼」でスタメン出場。同点の２回には、西田が２死一、二塁で右前安打を本塁へレーザービームともいえるような好送球でタッチアウト。２点をリードした４回２死走者なしの２打席目に、メジャー初安打となる中前安打を放つなど攻守でチームの勝利に貢献した。

また安住アナは「西田選手なんですが、野球経歴以外にも実は会社の経営者の顔も持ちます」と野球をしながら勉学に励む留学生を支援する事業を手がけていることを伝えた。そして「絶好調の村上選手とホワイトソックスのキーマンになれるか。ビジネスとライト（右翼）の二刀流選手に期待です」と語った。