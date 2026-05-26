お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズ（58）が26日未明、自身のXを更新。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件に言及した。

この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。三村が「もうびっくりひっくりがえる出来事があります。阿部監督のこと」と書き出した。そして「それはこれからいろいろわかるだろうから。静観」とした。さらに「しかし！昨日オークスとった今村聖奈騎手にホリプロ本社でたまたま会ったのよー。ジュウリョクピエロだよねーとなんか、気の利かない感じで喋ってごめんなさい」と続けた。

この投稿に対し「びっくりひっくり返りますよね」「巨人ファンである方の『静観』の言葉は凄く嬉しいです」「話しの後半、三村さんらしいエピソード（笑）可愛らしい」「ドビックリしてます！」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

阿部監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。関係者によると阿部監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際に叩かれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。三村は熱狂的巨人ファンで知られる。