【かみむら牧場】サラダバーフルセットが880円→500円に！「肉の日」企画で焼肉ランチ2メニューもお得に《5月29日まで》

かみむら牧場は、2026年5月25日から29日まで、恒例の「肉の日」企画と「ワンコインビュッフェ」を実施中です。

お得な焼肉ランチ2メニューはご飯おかわり無料

5月の肉の日企画は、5月25日から29日までを「幸せの5日間」とし、期間限定で平日11時から16時に販売している焼肉ランチ「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」の2メニューが、通常価格1280円（税込1408円）のところ、"いい肉"になぞらえた1129円（税込1241円）でお得に味わえます。

また、この2種類の焼肉ランチ限定で、ご飯のおかわりが何杯でも無料になります。

加えて期間中は、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを楽しめる「KAMIMURAランチビュッフェ」もお得価格で楽しめます。

フルセット通常価格800円（税込880円）のところ、肉の日特別価格455円（税込500円）で、小学生以下は通常価格400円（税込440円）のところ、特別価格228円（税込250円）で利用可能に。幼児以下は無料です。

対象となるのは、京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店の11店舗です。

ららぽーと福岡店は、ランチセットの通常販売価格が異なります。

「1.5倍盛」および該当のランチセット以外は通常価格です。仕入れおよび在庫の状況によって販売期間が変更になる場合があります。

「KAMIMURAランチビュッフェ」は定食を注文した場合のみ、ランチタイム（11時から16時）に利用できます。季節や仕入れ状況によってビュッフェの内容が変わる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部