２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９１銭前後と前週末と比べて３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円０２銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日は米国がメモリアルデーの祝日で、株式・債券・商品市場が休場だったことからニューヨーク市場のドル円相場は動意に乏しい展開だった。米国とイランの協議進展期待から１５８円８８銭まで軟化する場面もあったが、一部でイラン外務省報道官が「米国との合意は差し迫っていない」と述べたことが報じられたことなどから交渉の行方を見極めたいとのムードが強くドル売りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４４ドル前後と前週末と比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS