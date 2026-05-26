《専門家の視点》なぜ韓流ドラマ『21世紀の大君夫人』は「韓国格下げ論争」で炎上したのか

ディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』は、近年では珍しいMBCドラマの成功作だった。

【注目】「見掛け倒し」「中身なきハリボテ」と酷評された韓国ドラマの厳しい現実

初回視聴率7.8％（ニールセンコリア全国基準）で始まり、最終回13.8％で幕を閉じるなど、高い話題性と人気を博した。『おつかれさま』のIUと『ソンジェ背負って走れ』のビョン・ウソクがタッグを組んだ作品ということもあり、制作段階から大きな注目を集めていた。

公開後も視聴者の期待を裏切ることなく、海外でもディズニープラスのランキングで長期間上位にとどまるなど、韓流ヒット作の仲間入りを果たした。

「千歳」の一言で火がついた国格論争

しかし、結局は論争に巻き込まれてしまった。

最終回の放送直前に制作陣が謝罪文を出し、その直後には主演俳優二人も並んで謝罪するという異例の事態まで起きた。だが、このような謝罪リレーでもネットユーザーの怒りは収まらず、ドラマ自体の“お蔵入り”を求める騒動にまで発展してしまった。

『21世紀の大君夫人』は、朝鮮王朝が現代まで続き、韓国が立憲君主制の王国であるという設定の作品だ。正祖（チョンジョ）と宜嬪成氏（ウィビンソンシ）の息子である文孝（ムニョ）世子が早世せずに生き残って王位を継承し、その王統が今日まで続いたという物語である。

その過程で、日本統治時代や南北分断といった苦難の歴史は消え去り、身分制度などの朝鮮文化も近代化の中で維持されているものとして描かれた。

こうした代替歴史（架空歴史）の設定に、ロマンスが加わった。財閥でありながら身分は平民のソン・ヒジュ（演者IU）と、王の息子でありながら何も手にすることができないイ・アン大君（演者ビョン・ウソク）の恋物語だ。

定番の「白馬に乗った王子様」であるイ・アン大君には傷と秘密があり、平民のヒロインがそんな彼を包み込み、最終的に身分上昇を果たす。この構図が2006年の人気作『宮（クン）〜Love in Palace』（MBC）を彷彿とさせ、大きな反響を呼んだ。

『21世紀の大君夫人』出演者たち（写真提供＝OSEN）

にもかかわらず、この作品が激しい批判を浴びた理由は、韓国を「諸侯国」に格下げしたという論争のためだ。

幼い王に代わって摂政を務めていたイ・アン大君が、禅譲を受けて即位式を行う第15話の放送分で論争が本格化した。家臣たちが新しい王に向かって「千歳（チョンセ）」と叫んだからだ。

皇帝には「万歳（マンセ）」を、諸侯国の王には「千歳」を叫ぶのが慣例である。結局、ドラマの中の「千歳」という表現は、韓国を中国と対等な自主独立国ではなく、中国に仕える諸侯国として描写したものだという解釈がなされた。

また、イ・アンが着用した冠も問題となった。皇帝が冠る「十二冕旒冠（じゅうにべんりゅうかん）」ではなく、「九冕旒冠（きゅうべんりゅうかん）」を冠っていたからだ。冕旒（かんむりの飾り）の紐が9本であることは、とりもなおさず諸侯国の君主であることを意味する。

問題は、この作品が韓国国内の放送だけで終わらず、グローバルプラットフォームであるディズニープラスを通じて全世界に公開された点にある。誤った歴史認識が海外の視聴者に拡散される恐れがあるとの懸念が出た背景だ。

“サイバー外交使節団”を自任する韓国の市民団体「VANK（バンク）」は、世界的に注目される韓国ドラマであるほど、歴史表現や象徴が海外視聴者に与える影響は大きいとし、ディズニー側に音声と字幕の修正を求める書簡を送った。過去、Netflixの『ハベクの新婦』のフランス語字幕や『狩りの時間』のドイツ語字幕で、「東海（トンヘ）」が「日本海」と表記された事例を正した前例も引き合いに出された。

非難が強まると、制作陣は「我が国の自主的な地位を損なうという指摘を重く受け止めている」とし、「朝鮮の礼法が歴史の中でどのように変化したかを細かく確認できず発生した事案だ」と謝罪した。続けて、再放送やVOD、動画配信サービス（OTT）において、該当部分の音声と字幕を可能な限り速やかに修正すると発表した。

こうした流れの中で、主演俳優二人に続き、脚本を書いたユ・ジウォン作家までもが謝罪するに至った。

この「韓国格下げ論争」の責任は、俳優よりもドラマ制作全般に関与した作家や演出家、放送局側のほうがはるかに大きいと言える。なぜこのような問題を事前に察知できなかったのかという疑問は根強い。

前述の通り、『21世紀の大君夫人』は2006年の作品『宮』を彷彿とさせると説明した。当時の『宮』の主人公ユン・ウネとチュ・ジフンは、批判を受けるどころか、揃って演技大賞の新人賞を受賞しスターダムにのし上がった。

『宮』もまた、現代の韓国が立憲君主国であるという代替歴史ものであり、ハイティーン・ロマンスであった。皇帝の健康が悪化したため、皇太子が急いで皇太子妃を迎えるという内容だった。つまり、韓国を「皇帝国」、言い換えれば中国と対等な自主独立国として設定していたのである。

2006年の作品より退歩した王室ファンタジー

同様の作品を制作した経験があるMBCが、今回はなぜ韓国の国格を諸侯国レベルに設定したのか理解に苦しむ。

そもそも、タイトルの「大君（テグン）」からして辻褄が合わない。大君は王の息子を指し、皇帝の息子は「親王（チンワン）」と呼ぶからだ。作家もこの作品を執筆する際、『宮』を参考にした可能性が高いが、なぜ「帝国」を「王国」に格下げさせたのだろうか。

もちろん、朝鮮王朝がそのまま続いたという設定である以上、中国の諸侯国であった朝鮮の王室文化もまた維持されているものとして表現したと解釈する余地はある。

しかし、そうであれば制作陣はそのような趣旨の説明を行うべきであった。だが、実際の謝罪文にはそのような内容はない。結局、最初から設定自体に対する深い考察が不足していたのではないかという指摘が出ている。

劇中では、王大妃（テビ）が摂政の大君と権力争いを繰り広げる設定も登場するが、これもリアリティに欠ける。朝鮮において大君が摂政を務めるケース自体が稀であるだけでなく、権力が制限された立憲君主制の王室で、激しい権力争いが繰り広げられるという設定も説得力が弱い。

このようにリアリティに欠ける設定が繰り返されるのを見ると、宮廷闘争中心の朝鮮時代劇を単に現代を舞台に移せば面白いドラマになるだろう、という安易なアプローチしかなかったのではないかという疑問も生じる。

現代社会にそぐわない朝鮮時代の秩序や文化を深く考えずにそのまま持ち込んだ結果、リアリティの問題や国格論争という結果につながったというわけだ。

この事案を巡り、一部からは歴史歪曲や考証の問題として捉えるのは適切ではないという反論も出ている。代替歴史ファンタジー作品には、歴史歪曲という表現自体が成立しないという主張だ。

（写真＝MBC）

実際、この作品は過去を再現したドラマではなく、“存在しない現在”を想像した物語である。そのため、今回の論争は歴史歪曲というよりは、国家の品格を貶めた「国格格下げ」の問題として見るほうが適切かもしれない。

今日、文化コンテンツの影響力は極めて大きい。K-POPや韓国ドラマは、韓国を世界に知らしめる最も強力な文化資産である。VANKも「韓国ドラマは海外の教科書や百科事典よりもはるかに強い波及力を持つ」と強調した。それだけに、制作陣も歴史や国家イメージに対して、より慎重なアプローチが必要である。

いかに朝鮮王朝が続いているという設定であっても、現代の国際秩序の中では、王室は結局「皇室」へと変化せざるを得ない。今日の国際社会は国家間の平等を前提としているため、皇帝国と王国の上下関係自体が成立しにくいからだ。現代の朝鮮は、もはや中国の下にある王国ではあり得ないのである。

ましてや中国が「東北工程」などを通じて韓国文化を自国の文化圏に組み込もうとする動きを見せている状況下では、自主独立国としての立場を明確にすることはより重要となる。

ロマンスファンタジーであっても、最低限の歴史認識や国家アイデンティティに対する感覚は必要ではないだろうか。

●国際サイバー大学、ハ・ジェグン特任教授

（記事提供＝時事ジャーナル）