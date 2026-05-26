ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が開幕する。メインの12Rドリーム戦は得票1位に返り咲いた峰竜太が1号艇。インから感謝の速攻を狙う。

菅からオール「チルト3度」宣言が出たため、進入は123・465を想定。峰が前検から好感触を伝えており、菅の強伸びも脅威にならないとみる。インからスタートを決めて押し切り、ファン投票1位に応える。対抗は同じく手応え上々の茅原。捲りと捲り差しの両面策で迫る。池田は4カドから展開を突く。馬場は菅を止めながら、艇間を割って上位進出を目指す。

＜1＞峰竜太 ペラを叩いた。いい反応があった。いいところは総合力。スタートの足、出足、乗りやすさが凄くあった。特訓は僕と茅原選手が良かった。

＜2＞西山貴浩 ペラを叩いたけど良くない。行き足から1人だけ置かれていた。正直、前検は参考外。とにかく行き足が良くなくてスタートにならない。

＜3＞茅原悠紀 スタートはこの風だったら、このくらいというタイミングで行けている。全てにおいてレースできる状態だと思う。

＜4＞池田浩二 特に違和感なく走っていた。調整は何もしていない。スタートも意外と決まっていた。

＜5＞菅章哉 チルト3度で行った。この程度の伸びだと勝つためにはスタートを行かなければならない。もっと仕上げないと。

＜6＞馬場貴也 普通くらいかなという感じ。菅選手が少し伸びている感じがある。5コースから伸びを意識して戦いたいと思う。