第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は5月28日に開幕する。12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車は30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦。特集記事の第1回は、入社3年目を迎えた今泉颯太内野手（24）。

制球難につけ込んでのものではない。今泉颯太の新たな引き出しが、四球を呼んだ。JABA岡山大会・JR西日本戦。初回2死走者なしの第1打席には、打者としての工夫が詰まっていた。

「相手が嫌なことをやってみようと。ラインのギリギリについたことで、投げにくそうにしているようには見えました」

相手先発は好左腕・花村凌。簡単に3者凡退で終わりたくない場面で、今泉は打席での立ち位置を変えた。通常とは異なり、本塁側の白線につま先をかける。すると初球からボールが続き、ストレートの四球となった。この回の得点にはつながらなかったが、一つの出塁で流れを奪うこともある。同大会の打率は・188だったが、出塁率は・409。3番打者として、つなぎの野球に貢献した。

気づきを与えてくれたのは、中京大中京、法大の3学年先輩にあたる佐藤勇基だった。3月上旬。追い込まれてからの対応に苦しんでいた中、佐藤に打席内での意識を聞いた。

「ボールに逆らわずに打つ。そうすれば捉える確率も上がるし、選球眼にもつながってくると思うよ」

自身とは対照的に、佐藤は2ストライクからの内角球を難なく引っ張っていた。かと思えば、外角球をこともなげに右方向へはじき返す。「幅が広がったというか、すごく参考になりました」と手応えをつかんだ。

今季が入社3年目。チームの中心選手として振る舞う自覚が芽生えている。

「1、2年目はなかなか試合に出る機会も少なかったですが、3年目になって、チームの中心にならなないといけない。試合に出ることだけでなく、練習だったり、普段の生活からチームの核となれるようにしたい」

東海地区2次予選の開幕を見据え、今泉の言葉にも力がこもる。

「自信を持って岡崎のグラウンドに立てるように練習します」

思うような成績を残せなかった入社からの過去2年間。悔しさを晴らす機会は間もなく訪れる。