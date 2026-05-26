◇ア・リーグ ホワイトソックス3−1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

シカゴが西田のトーク力に酔いしれた！ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズに3−1と勝利。2戦ぶりに貯金を再び1とした。

この日話題の中心となったのは、メジャー初昇格即「9番・右翼」で先発出場し、同初安打をマークして守備で「レーザービーム」を披露した西田陸浮外野手（25）。

ファンはその躍動に魅了され、スタンディングオベーションする場面もあったが、それに加えて西田の陽気なキャラクターと「トーク力」が、早くも「SOUTH SIDE（シカゴのホワイトソックスがある地域の愛称）」の心をつかんでいる。

試合後のヒーローインタビューでは右翼の美技中に「靴が脱げた」と告白し「アウトは靴を探していたので見ていなかった」とインタビュアーを笑わせた。

村上宗隆内野手との試合中の絡みについても「そんなことありましたっけ？」と天然ぶりを発揮。試合後の囲み取材では「今日は村上さんと食事にいく」と笑顔を見せて、マイナーで放った初本塁打の記念球を夫人にプレゼントしたら「マッサージ（機器）代わりに使われている」と報道陣の笑いを誘った。

その一連のやりとりの多くを放送した地元放送局の実況担当は西田の明るいキャラクターを称賛。何度も「kawasaki」と口にだし、かつてブルージェイズで個性を発揮した川崎宗則にダブらせていた。

過去3年間100敗以上の弱小球団に突如現れた「キャラ立ち」西田。今後は村上との「日本人コンビ」にも注目だが、その周囲を引き込む「トーク力」も期待が寄せられる。