西武は27勝20敗1分のパ・リーグ首位で交流戦を迎えることになった。

西武は3年連続Bクラスに沈み、24年には球団ワーストの91敗を記録し最下位に終わるなど、悔しい戦いが続いた中で今季は3・4月こそ13勝15敗1分と黒星先行も、5月は投打ががっちりとかみあい14勝5敗と勝ち越す。

21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏は「開幕からずっと頑張ってきている選手もたくさんいるんですけど、その時はなかなか勝てなかったですよね。ただネビンが復活してからチームがグッときましたから。ネビンの存在、いきなりヒットを打って、ホームランを打ちましたし。ネビンの前にチャンスを作って、ネビンの後のバッターも大事になってくる」と、ネビンの働きぶりを評価。

ネビンは故障で開幕二軍スタートも、5月1日に昇格すると、ここまで18試合に出場して、打率.387、7本塁打、16打点と圧倒的な存在感。ネビンの昇格とともに、チーム状態も上がってきたといえそうだ。交流戦でもネビンの活躍に期待がかかる。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』