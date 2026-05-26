○ ホワイトソックス 3−1 ツインズ ●

＜現地時間5月25日 レート・フィールド＞

シカゴ・ホワイトソックスが同地区4連戦を先勝。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、18号本塁打をマーク。西田陸浮外野手（25）は「9番・右翼」でMLBデビューを飾り、初安打を記録した。

この試合前には、東北高校や米オレゴン大学を経て2023年のドラフト11巡目指名でホワイトソックスに入団した西田がメジャーへ初昇格。球団5人目の日本人選手としてメジャーデビューを果たした。

それでも、試合では村上が真っ先に存在感を発揮。1点を追う1回裏の第1打席、先発右腕マシューズが投じた初球97.5マイル（約156.9キロ）のフォーシームをいきなり振り抜き、右翼スタンドに18号同点ソロ。8試合ぶりの一発でアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を再び引き離し、アメリカン・リーグ本塁打部門の単独トップに浮上した。

直後の2回表には二死一、二塁のピンチで先発アンソニー・ケイが右前安打を浴びるも、西田が右翼からレーザービームを返して本塁生還を阻止。勝ち越しを防いだその裏、8番ドリュー・ロモが5号2ランを放ち、これが決勝弾となった。

西田は4回裏の第2打席、カウント2-1から先発マシューズのスライダーを打ち、メジャー初安打となる中前安打。3打数1安打、1三振という内容でデビュー戦を終えた。