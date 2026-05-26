同じ服なのに着方ひとつで印象変わる！【GU】40代店員さんに学ぶ「簡単テクニック」

着回し力をアップしたい！ そう考えている人に向けて、今回は、【GU（ジーユー）】の40代スタッフさんによる着回し術をレクチャー。すべて同じアイテムなのに、着方ひとつでガラリと印象が変わるんです。ぜひ、このテクニックを真似して、コスパ良くオシャレを楽しんでみて。

カジュアル × フェミニンが今っぽいテイストMIXコーデ

上品なフレンチスリーブが女性らしいトップスとトレンドのバギーフレアジーンズ、そこにコーデのアクセントになるキャミソールチュニックを組み合わせたスタイリング。ブラックの割合多めのシックな雰囲気ながら、女性らしいエッセンスが効いていてこなれ感も十分。ゆったりとしたスリーブやチュニック丈のキャミソールで体型カバーも狙えそう。

キャミソールをインに着て印象チェンジ

こちらのスタイリングでは、キャミソールをインに着ることでミニボトムスを穿いているかのような着こなしに。Tシャツが全面に出るので、先ほどの着こなしよりも爽やかな雰囲気をまといます。ヒップまわりが気になる人も、このスタイリングならオシャレにカバーできそう。

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writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。