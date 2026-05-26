タレントの原史奈が25日、自身のインスタグラムを更新。母子でプールを楽しむ姿を披露した。



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原は「久しぶりにベビちゃんとプール」と記し、浮き輪をつけて頭だけ水面から出た我が子との2ショットをアップ。水の中で抱っこしながらピンク系のウェアで、やさしい笑みを浮かべながら見つめる姿なども公開した。



昨年もプールで我が子を抱っこするショットも投稿している原。約1年ぶりのプールだったそうで、「気持ち良かったみたいでプカプカ浮きながら 最後はウトウトしていました」と振り返る。最後は「楽しかったね♡ また行こうねー」と結んだ。



ファンからは「かわい～い！」「微笑ましくて素敵」「楽しそうですね」「よっぽどぷかぷかが気持ち良かったんですねー」といったコメントに加え、「ママ、めっちゃ可愛いんですけど!!」とママとなった原の姿に魅了される声も寄せられていた。



原は1981年生まれ、東京都出身。98年にデビューし、ドラマや映画、舞台、グラビアなど幅広く活躍。サッカー解説者の中西哲生氏と結婚も2014年に離婚を発表。15年に一般男性と再婚し、24年12月に第1子出産をインスタグラムで公表している。



（よろず～ニュース編集部）