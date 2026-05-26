令和のグラビアクイーン・沢口愛華、さまざまな角度からとらえた完璧ボディライン 1冊まるごと水着グラビア『BOMB Love Special』で表紙【独占カットあり】
1冊まるごと水着グラビア『BOMB Love Special 2026』(ワン・パブリッシング)が、26日に発売される。
【独占カット】どこから撮っても完璧なボディラインを披露した沢口愛華
表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華。少しずつ夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で、真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとり。
オレンジ柄のレースビキニに着替えては、さまざまな角度からのボディラインをしっかり堪能。続いては黒の変形ビキニで、陰影のついたフェルメールな瞬間をとらえた。最後はワンピースからの展開で、ピンクのビキニ姿でベッドに横たわる距離感近めの視線にドキっとさせる。グラビアデビューから約8年、何ら変わることのない“愛”を感じる20ページのロンググラビアとなっている。
裏表紙は、ドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』ヒロイン役でも注目の横野すみれ。14ページグラビアで登場する。彼女目線での彼シャツ姿や強めのアニマル柄チューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボディを披露している。
そのほか、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、池本しおり、花咲楓香も登場する。
【独占カット】どこから撮っても完璧なボディラインを披露した沢口愛華
表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華。少しずつ夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で、真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとり。
オレンジ柄のレースビキニに着替えては、さまざまな角度からのボディラインをしっかり堪能。続いては黒の変形ビキニで、陰影のついたフェルメールな瞬間をとらえた。最後はワンピースからの展開で、ピンクのビキニ姿でベッドに横たわる距離感近めの視線にドキっとさせる。グラビアデビューから約8年、何ら変わることのない“愛”を感じる20ページのロンググラビアとなっている。
裏表紙は、ドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』ヒロイン役でも注目の横野すみれ。14ページグラビアで登場する。彼女目線での彼シャツ姿や強めのアニマル柄チューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボディを披露している。
そのほか、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、池本しおり、花咲楓香も登場する。