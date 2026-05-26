自民党「国旗の損壊等に関する制度検討プロジェクトチーム」は22日、国旗を損壊した際の罰則を定める「日本国国旗損壊罪（仮称）」の創設に向けた法案の骨子案を大筋で了承。党内では、「過剰規制だと、これは国民に萎縮効果を招きかねない」などと、「待った」がかけられ修正作業が進められていた。

修正された骨子案によれば、国旗に該当する対象を「社会通念上、国旗の用に供していると認識されるもの」とし、対象外として「お子様ランチの旗」や「絵画の一部として描かれた旗」などが挙げられた。また、旗についても「一般に布・紙などで作り、主にさおに掲げて、標識・装飾とするものをいい、実社会で用い得るもの(有体物)とする」と鮮明化を図り、「アニメ・漫画・ゲーム、生成AI等による創作物」は対象外だとした。

そのうえで、罰則の対象となる行為は「自ら公然と損壊、除去又は汚損する行為」であり、「自ら損壊等している状況を『ライブ』配信する行為」についても「『公然と』に当たる」と明記した。その一方で、原則として「実物の国旗を用いた実写映画等の芸術的表現は、社会通念上、相当と認められたものは、対象外と考えられる」といった配慮も盛り込まれ、表現の自由も尊重する形を取った。

これからは、国旗を損壊した場合に刑法で定める外国国旗の損壊罪 と同じ「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」が科される。同党は今後、条文を作成する作業を進め、日本維新の会とともに今の国会に法案を提出する。

SNSでも波紋広がる

一方では、処罰対象となる国旗から「お子様ランチの旗」などを対象外にしたという報道がSNS上で波紋を広げている。そんななか、中道改革連合・小沢一郎前衆院議員が22日に自身のX（旧Twitter）を更新し、「本当に馬鹿馬鹿しい。肝心なことは何もやらずに、毎日ろくでもないことばかり議論している。自民党政治は確実に日本を滅ぼす。全ては選挙の結果」と痛烈に批判。この指摘にSNS上でも反響が広がり、「全くもってそのとおり」「くだらなすぎる議論」「他に議論する話題は山ほどあるだろ！」といった賛同の声であふれ返っている。

自民党のプロジェクトチームとは、このレベルなのだろうか。小沢氏の言う「肝心なことは何もやらずに、毎日ろくでもないことばかり議論している」との私見に、相づちを打つ国民は多いだろう。