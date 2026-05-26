巨人激震！現役監督が長女への暴行疑いで逮捕　呼気検査でアルコールも検出　球団社長「進退を含め処分を検討します」今日から交流戦がスタート

阿部監督は就任3年目シーズンを迎えていた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

巨人に激震だ。阿部慎之助監督が長女に対する暴行の疑いで5月25日に警視庁渋谷署に現行犯逮捕され、その後釈放された。

25日午後7時すぎ、「父親から暴力を受けた。殴られた」と児童相談所に通報があり、阿部監督自身も容疑を認めたとされる。

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事件当時、18歳の娘と15歳の娘も自宅にいてケンカの仲裁に入ったという。

阿部監督の呼気からはアルコールの検出も認められた。

当時、姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ長女に言い返され、「カッとなった」として事実関係を認めていると報じられた。

その後、深夜に釈放されたが、巨人現役監督がシーズン中に逮捕となれば前代未聞の出来事。