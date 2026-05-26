巨人激震！現役監督が長女への暴行疑いで逮捕 呼気検査でアルコールも検出 球団社長「進退を含め処分を検討します」今日から交流戦がスタート
阿部監督は就任3年目シーズンを迎えていた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
巨人に激震だ。阿部慎之助監督が長女に対する暴行の疑いで5月25日に警視庁渋谷署に現行犯逮捕され、その後釈放された。
25日午後7時すぎ、「父親から暴力を受けた。殴られた」と児童相談所に通報があり、阿部監督自身も容疑を認めたとされる。
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事件当時、18歳の娘と15歳の娘も自宅にいてケンカの仲裁に入ったという。
阿部監督の呼気からはアルコールの検出も認められた。
当時、姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ長女に言い返され、「カッとなった」として事実関係を認めていると報じられた。
その後、深夜に釈放されたが、巨人現役監督がシーズン中に逮捕となれば前代未聞の出来事。
巨人軍の国松徹球団社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」とコメントを残し、ナインにも通達したとされる。
26日からは交流戦がスタート。チームは7連勝後の週末の阪神戦含め4連敗で緊急ミーティングを行うなど、巻き返しを期したばかり。指揮官がスクランブルとなる中、チームへの影響も必至となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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