◆「わざとじゃない」→夫を待っている衝撃の結末

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

証券口座開設で達成感に浸る夫と、激怒する妻…

投資初心者が陥りがちな「家庭内リスク」とは？

近年、NISA制度の拡充などを背景に、将来に備えて投資を始める方が急増しています。しかし、投資への記念すべき第一歩を踏み出した直後に、思わぬ「足元の落とし穴」にハマってしまうケースもあります。ある家庭の日常のワンシーンから、個人投資家が忘れてはいけない教訓を紐解いてみましょう。

口座開設の達成感が招いた「思わぬ油断」

申し込みページまで進んだところで、急に指先が止まった。なんだか、やけに緊張する。本当に大丈夫なんだろうか？「大丈夫、証券口座を開くだけならお金はかからない」。そう自分に言い聞かせて、最後の確認ボタンを押す。

ふう、ひと仕事終えたような達成感に包まれた。

投資未経験者にとって、「証券口座を開設する」という行動自体が大きな心理的ハードルです。「本当にお金はかからないのか？」「操作を間違えていないか？」といった不安と葛藤しながら、最後のボタンを押す。この描写には、すでに投資を始めている多くの先輩投資家たちも深く共感するはずです。

口座開設という「ひと仕事」を終えた達成感は、投資家としての第一歩を踏み出した証でもあります。しかし、初心者にとってはこの心地よい疲労感と達成感が、思わぬ油断を生む危険性をはらんでいるのです。

投資という「非日常」と家事という「日常」のギャップ

そのまま、いつの間にか眠ってしまったらしい。気づけば、重たい瞼の隙間から、掃除機をかける妻、実咲の姿が見えた。能面のような表情。その瞬間、すべてを悟る。

……やばい。実咲が怒っている。

完全に怒っている。チラリとこちらを見て、冷たい声で「おはよう」とだけ言った。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

証券口座開設の緊張から解放され、つい居眠りをしてしまった夫。目覚めると、そこには不機嫌な妻の姿がありました。投資の世界という「非日常」への準備に意識が向くあまり、目の前の「日常」を疎かにしてしまう。これは、投資に熱中し始めた人が陥りやすい罠です。

銘柄選びや相場の変動に夢中になるあまり、家族とのコミュニケーションや約束していた家事分担がおろそかになっては本末転倒です。投資の目的が「家族の豊かな未来のため」であるならば、足元の家庭環境が悪化してしまっては意味がありません。

「わざとじゃない」は市場でも家庭でも通用しない

「いいね、あなたは。休日は家にいないくせに、平日の休みまでのんびり昼寝できて」

「掃除するって約束、忘れた？ テーブルの上、あなたの食器そのまんまよ。自分で食べたものくらい片づけてよ」

「ご、ごめん……。でも、わざとじゃないし……」

「わざとじゃなきゃ、許されるの？」

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

妻からの厳しい追及に対し、つい「わざとじゃない」と言い訳をしてしまう夫。実は、この言葉の重みは、投資の世界においても同じです。

相場の下落で損失を出したとき、「わざと損したわけじゃない」「こんなはずじゃなかった」と市場に対して言い訳をしても、失ったお金は絶対に戻ってきません。投資において結果はすべて自己責任であり、シビアな現実を受け止める覚悟が必要です。

投資で長期的に資産を形成していくためには、冷静な判断力と自己管理能力が不可欠。そして、その強固なメンタルの基盤となるのは、安定した日常生活と家族との良好な関係に他なりません。証券口座という新たな世界の扉を開いた今だからこそ、まずは目の前の「自分の食器」を片付けることから、確かな一歩を積み重ねていくべきなのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。