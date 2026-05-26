◆子どもができたら離婚する!? ドライすぎる結婚観と、株で勝つ人の共通点

育休中に株式投資を本格開始し、わずか2年で資産1億円を築き上げた現役ママ投資家・ちょる子著『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』。子育てや仕事と両立しながら、どうやって株で稼ぐのか？ 株式投資を始めたきっかけから、大きな損失を乗り越え、億り人に到達するまでの試行錯誤、資産4億円超を築き上げた考え方や具体的な投資手法までわかりやすく解説！

表面的な「資産」に惑わされない

結婚観から学ぶ投資の本質とは？

投資において、目先の利益や表面的な数字に惑わされず、本質を見極めることは非常に重要です。

経営者の両親を持つママ投資家・ちょる子さんが、現在の夫を選んだエピソードと独自の結婚観を通じて、個人投資家に不可欠な「フラットな視点」と「出口戦略」について考察します。

お金に目の色を変えるというワースト1

表面的な数字に飛びつく危うさ

ちょる子さんの実家は、客観的に見て裕福な経営者の家庭でした。しかし、交際相手にその事実を伝えた途端、目の色を変える男性は少なくありませんでした。

「働く必要なんてないんじゃない？」と冷やかされたり、元恋人に至っては「将来は彼女の持ち物件で自分の薬局を開く」と周囲に吹聴していたほどです。彼女はそうした経験から、男性不信になりかけていました。

株式市場でも、これと同じことがよく起こります。「配当利回りが異常に高い」「話題のテーマ株である」といった表面的な魅力（≒実家の資産）だけで銘柄に飛びつく投資家は後を絶ちません。しかし、その企業自体の稼ぐ力や本質的な価値（≒彼女自身）を見落とせば、のちに思わぬ痛手を負うことになります。

本質を見極める

ノイズを排したフラットな視点

そんな彼女が出会った現在の夫は、彼女の実家の資産や背景にまったく執着を示さず、一人の人間として真っ直ぐに向き合ってくれました。これが、ちょる子さんが現在の夫に惹かれた最大の理由でした。

投資においても、この「フラットな視点」が成功を左右します。派手なニュースや一時的なブーム、周囲の期待といったノイズを削ぎ落とし、その企業の財務健全性やビジネスモデルの優位性といった「本質」を冷静に評価する姿勢こそが、優良な投資先を見出す鍵となります。

「いつでも手放せる覚悟」がもたらす

心の余裕（出口戦略）

さらに、ちょる子さんには「子どもを授かれたら、いつ離婚してもいい」という、少し変わった結婚観（覚悟）がありました。一見ドライに聞こえますが、これは投資において極めて重要な「出口戦略（エグジット）」に通じます。

多くの投資家は、一度買った銘柄に感情移入し、「持ち続ければ必ず良くなる」という幻想を抱きがちです。「目標リターンを達成したら（＝子どもを授かったら）、あるいは前提が崩れたら、いつでも売却する（＝離婚する）」という明確なルールと覚悟を持っておくことで、感情に流されない冷静なリスク管理が可能になります。

表面的な魅力に惑わされず本質を見極め、明確な出口戦略を持つこと。このスタンスは、激動の相場を生き抜く投資家にとって強力な指針となるはずです。

※本稿は『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。