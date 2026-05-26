JRA女性騎手の今村聖奈（22）が25日放送のTOKYO FM「藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」（月曜後9・30）にゲスト出演。オークス直後にこぼれた“ひと言”の真相を明かした。

今村は24日に開催された牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」で5番人気のジュウリョクピエロに騎乗。東京芝2400メートルは初騎乗でも不安はなかった。道中は焦らず後方待機。直線は上がり3F（600メートル）最速タイ33秒1の鬼脚を使い、馬群を縫って力強く伸びて差し切った。88年オークス（コスモドリーム）の熊沢重文以来2人目となる、日本のクラシック初騎乗初勝利の快挙。JRA所属女性騎手として初のG1ジョッキーとなった。

JRA公式YouTubeチャンネルで投稿された今村目線のジョッキーカメラのレース動画は、26日の朝時点で235万回再生された。その動画の中で、レース直後にうれしさから「やっとジョッキ―になれた」という本音のひと言が出た声も収録されていた。

その言葉の真相については「一緒に騎乗していたジョッキーの皆さんに『よかったな！G1ジョッキーの仲間入りだ！』と祝福の言葉を言ってくださったので、“これでちゃんとジョッキーになれた”と思いました」と明かした。