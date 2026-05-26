まさに努力の賜物、圧巻痩身ボディ…元巨人投手の娘がハネムーンでビーチに 40kg台の体重を維持

チェ・ジュンヒが新婚旅行先での最新ショットを公開した。

驚異の肉体に注目が集まっている。

【写真】チェ・ジュンヒ、40kg台の圧巻瘦身ボディ

5月25日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。公開された写真には、アメリカの開放的なビーチを背景に、スタイリッシュなスイムウェアに身を包んだ姿が収められている。サングラスをかけ、リラックスした様子で砂浜に横たわる姿からは、新婚旅行を満喫している幸せな雰囲気が伝わってくる。

特に目を引くのは、その驚異的なプロポーションだ。チェ・ジュンヒは過去、持病である全身性エリテマトーデスの治療による副作用で、体重が96kgまで増加した経験を持つ。しかし、そこから徹底した自己管理によって44kgもの減量に成功。現在も40kg台の体重を維持し続けている。

うっすらと筋の入った腹筋や華奢な肩のラインは、彼女が歩んできた過酷な努力の軌跡を感じさせる。

結婚式を挙げ、人生の新たな門出を迎えたチェ・ジュンヒ。済州島でのウェディングフォト公開に続き、今回のハネムーンでのビジュアル公開は、母譲りの華やかなオーラと、自らの手で掴み取った健康的な美しさの両方を強く印象づけている。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

現在はインフルエンサー、そして実業家としても独自の地位を築いているチェ・ジュンヒ。母の面影を感じさせつつも、自らのスタイルを貫きながら幸せを掴んだ彼女の姿に、多くのファンから温かい関心が寄せられている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。