SHEGLAMのアイシャドウ新色で夏顔に♡ひと塗りで映える全11色をチェック

夏のメイクは、軽やかさと華やかさのバランスが気になる季節。そんなこれからの時期にぴったりなのが、グローバルコスメブランドSHEGLAMの人気アイテム「Creamsicle Eyeshadow Stick」です。2026年5月20日（水）から新色5色が加わり、全11色へとラインナップがさらに充実。ひと塗りで自然に目元を引き立ててくれるアイシャドウは、忙しい朝のメイクにも頼れる存在♡この夏の新しいアイメイクをチェックしてみませんか。

夏メイクを彩るSHEGLAM新色に注目

150以上の国と地域で愛されるSHEGLAMから登場した「Creamsicle Eyeshadow Stick」は、手軽さと仕上がりの美しさを両立したアイシャドウスティック。

オイルベース処方でなめらかに伸び、まぶたにぴたっと密着します。ウォータープルーフ仕様なので、汗ばむ季節にも頼もしいのがうれしいポイントです♪

今回仲間入りした新色は5色。クールなブラウンが印象的な「Smolder」、透明感のあるきらめきが美しい「Ice Rink」、華やかな存在感を添える「Bankroll」、やわらかな印象の「Petals」、夏らしい抜け感が魅力の「Shoreline」。各814円です。

※価格はキャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご了承ください。

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全11色の豊富なカラーをチェック♡

価格は各814円。サイズはスティックタイプで持ち運びしやすく、ポーチにもすっきり収まります。カラー展開は全11色です。

マットは普段使いしやすく、オフィスメイクにもぴったり。シマーは光を受けてきらめくので、夏のイベントやお出かけにも映えます。

単色でさらっと仕上げても、重ねてグラデーションを楽しんでも素敵。気分やファッションに合わせてアレンジできるのも魅力です。

購入先はSHEGLAM公式サイト。お気に入りのカラーを見つけて、自分らしい夏の目元を楽しんでみてくださいね。

この夏は軽やかな目元でアップデート♡

ひと塗りで仕上がるSHEGLAMのアイシャドウは、夏のメイクをもっと自由に楽しみたい人にぴったり。

ナチュラルにまとめたい日も、きらめきをプラスしたい日も、豊富な11色があれば気分に合わせて選べます。汗ばむ季節でもきれいな仕上がりをキープしやすいのも魅力♡

毎日のメイクに新しいときめきを添えて、この夏らしいアイカラーをぜひ楽しんでみてください。