【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席（７２）が今年に入り、北京を離れる機会が著しく減少している。

外遊は半年以上なく、国内視察も近場か短時間に限られる。外国首脳を北京に迎える機会は多く、健康に問題はなさそうだが、専門家からは習氏が進めた軍幹部の大量粛清の影響を指摘する声もある。

かつては月４回

中国外務省の発表によると、新型コロナ禍前の２０１９年、習氏は７回の外遊で計１２か国を訪問した。「大国外交」を掲げて精力的に活動していた時期で、６月だけで４回外遊をこなし、日本や北朝鮮など５か国を回った。

コロナ以降は減少傾向にある。２４年は４回で９か国、２５年は４回で６か国の訪問にとどまる。２５年７月、ブラジルでのＢＲＩＣＳ首脳会議を初めて欠席した際は「体調不良説」も出た。直近の外遊は昨年１０〜１１月の韓国訪問で、今年はまだ一度も国外に出ていない。

一方で、米国のトランプ大統領やロシアのプーチン大統領など、今年北京に迎え入れた外国首脳は２５日時点で１６か国に及ぶ。香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストは５月、この変化を「中国の自信の高まりと『ホームコート外交』の常態化」と評価する識者の見解を紹介した。

国内視察も近場

習氏の活動の変化は外遊だけではない。おおむね月１回が慣例の国内視察も、今年は北京（２月）と河北省（３月）と日帰り可能な近場に限る。４月末に上海を訪れたが、基礎研究強化に関する座談会以外の公式動静はなく、すぐに北京に戻ったとみられる。

習氏の遠出が減った理由は定かでないが、少なくとも健康問題ではないとみられる。中国中央テレビの映像から習氏の健康状態を分析している台湾の調査研究機関・中央研究院の蔡文軒研究員によると、肥満度を示すＢＭＩ（体格指数）の推定値は２３年頃から改善傾向にあり、健康状態は同年代と比較して良好とみられるという。「年齢による体力の衰えは自然なことで、以前より活動量が減るのは当然」とみる。

ＡＩ表情分析

中国政治の研究者でもある蔡氏は、別の可能性を指摘する。張又侠（ジャンヨウシア）・中央軍事委員会副主席など軍幹部の大量粛清が影響しているとの見方だ。「習氏は権力掌握のために自ら抜てきした軍幹部を処断する姿勢を示してきたが、張氏の部下は国内の至る所にいる。軍内の不満の高まりや報復を恐れていても不思議ではない」と語った。

実際、習氏が地方視察を行う時、現地の部隊慰問もセットのことが多かったが、昨年以降は慰問がないケースが目立つ。今年は２月の春節前に北京からオンラインで慰問しただけだ。

蔡氏はテレビ映像を基に習氏の感情の変化も分析している。１５年と２５年に北京で行われた「抗日戦争勝利」記念軍事パレードにおける習氏の表情をＡＩ（人工知能）で分析したところ、「悲しみ」の占める割合は１７・３％から４８・６％に、「嫌悪」は５・８％から１３・６％に大幅に増加したという。

２５年９月の軍事パレードの時期は、側近である何衛東（フォーウェイドン）・前中央軍事委副主席や苗華（ミャオフア）・前政治工作部主任の処分を検討していたとみられる時期にあたる。蔡氏は「習氏が軍に対して潜在的なリスクを感じていた可能性がある」と指摘している。